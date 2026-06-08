Giuffrida direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Lentini

Francesco Giuffrida è il direttore del Pronto Soccorso di Lentini. Nel corso di un incontro svoltosi alla presenza del commissario straordinario Gioacchino Iraci e dello staff del settore Risorse umane diretto da Lavinia Lo Curcio, si è proceduto alla firma dei contratti per 57 nuovi dipendenti appartenenti a diversi profili sanitario, tecnico e amministrativo. Inoltre, sono stati firmati i contratti per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina di emergenza urgenza e Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Lentini, per cui è risultato vincitore Francesco Giuffrida attuale facente funzioni. Per l’area amministrativa e di supporto organizzativo è stato conferito l’incarico di responsabile dell’Unità operativa semplice Acquisizione beni a Daniele D’Angelo.

«L’investimento nelle risorse umane rappresenta un passo fondamentale per consolidare la funzionalità e la stabilità del nostro sistema sanitario – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci –. La nomina di direttori e responsabili di unità operative strategiche dell’Azienda e l’ingresso di ulteriori cinquantasette professionisti risponde alla necessità di potenziare i servizi sul territorio, migliorando in modo tangibile la capacità di risposta ai bisogni dell’utenza e assicurando una maggiore efficienza nell’erogazione delle prestazioni assistenziali”. La Direzione strategica aziendale conferma la ferma volontà di proseguire con i piani di potenziamento del personale, un’azione strutturale indispensabile a beneficio dell’intera comunità siracusana.

Oltre alle posizioni apicali, la fitta serie di assunzioni va a coprire numerose branche mediche e specializzazioni destinate a dare respiro immediato ai reparti. Nello specifico, per l’area della dirigenza medica a tempo determinato, sono stati contrattualizzati un dirigente per la nefrologia, uno per l’otorinolaringoiatria, uno per la medicina legale e tre per la pediatria. A questi si aggiunge il potenziamento dell’area di ginecologia con l’inserimento di quattro nuovi medici, di cui uno a tempo determinato e tre con incarico libero-professionale, e della medicina d’emergenza urgenza con un ulteriore dirigente medico a rapporto libero-professionale.

Il contingente numericamente più significativo è rappresentato dal comparto infermieristico, che vede l’ingresso di ben venticinque unità a tempo determinato destinate all’assistenza diretta nei reparti. Parallelamente, le altre professioni sanitarie e dell’area della riabilitazione si arricchiscono di un fisioterapista ed un educatore professionale, oltre a un gruppo di cinque tecnici della riabilitazione psichiatrica, di cui tre assunti a tempo indeterminato e due inseriti attraverso i canali normativi. Per l’area diagnostica, il servizio viene potenziato con tre tecnici sanitari di radiologia medica, suddivisi in un professionista a tempo indeterminato e due a tempo determinato.

Infine, sul versante del supporto tecnico, informatico e logistico, l’Azienda ha formalizzato l’immissione in servizio di tre assistenti informatici a tempo determinato e di quattro collaboratori tecnici ingegneri, tra i quali figura un ingegnere a tempo determinato e tre specialisti ingegneri esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro. Completano il quadro dei cinquantasette nuovi ingressi due unità inserite tramite procedure di mobilità, ripartite tra un assistente amministrativo e un operatore sociosanitario. Le nuove immissioni consentiranno di elevare stabilmente gli standard della qualità ospedaliera e territoriale in tutti i presidi della provincia.