Lentini: una denuncia per produzione di sostanze stupefacenti e possesso illegale di munizioni

Nell’ambito del contrasto al consumo, allo spaccio ed alla produzione di sostanze stupefacenti, operato dagli uffici investigativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di P.S. di Lentini hanno denunciato un lentinese di 54 anni per il reato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Polizia di Stato a seguito di una perquisizione domiciliare presso la dimora del denunciato hanno rinvenuto e sequestrato una piantagione di marijuana della varietà “skunk” con un principio attivo potenziato rispetto al normale. In totale si tratta di 51 piante, di cui 34 con infiorescenza.



Il cinquantaquattrenne è stato denunciato anche per il possesso illegale di 41 cartucce cal. 12 per fucile, rinvenute sempre nella sua abitazione.