Siracusa, la Questura: tolleranza zero sulla guida pericolosa e non conforme alle regole del codice della strada

Un nuovo servizio straordinario interforze di controllo del territorio per dare risposte concrete alla richiesta di sicurezza e la presenza sul territorio delle forze di Polizia.

A Siracusa la Questura con Aldo Fusco interviene, a seguito di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, sull’incremento dei morti sulle strade del siracusano per guida pericolosa e causati da atteggiamenti non conformi alle regole del codice della strada.

Insieme a ciò, è stata posta attenzione pure al disturbo che i cittadini ricevono dal passaggio reiterato nelle ore serali e notturne di motociclisti indisciplinati con veicoli particolarmente rumorosi.

Il servizio di controllo

Durante la sera del 17 luglio le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, coadiuvati da personale dell’ARPA, hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali e il rispetto delle norme che regolamentano il riposo delle persone.

Controlli svolti soprattutto nei quartieri residenziali della Pizzuta dove si sono registrati spesso schiamazzi e corse di veicoli rumorosi che hanno spinto i residenti a presentare alcuni esposti.

Linee guida operative del Questore

Le azioni operative dettate dal Questore agli equipaggi in servizio vertono sul duplice aspetto della prevenzione e della repressione delle condotte illecite alla guida dei mezzi.

Sono stati effettuati posti di controllo in vari punti strategici, permettendo di regolamentare il transito reiterato di ciclomotori e motocicli nelle zone interessate riscontrando, negli utenti della strada, soprattutto giovani, il rispetto dei limiti di velocità e delle norme prudenziali.

In totale, sono state identificate 53 persone e controllati 41 mezzi. Le sanzioni amministrative sono state cinque, in particolare:

per mancata revisione del mezzo,

per guida senza patente e per eccessiva rumorosità del dispositivo di scarico.

I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di guida pericolosa e rumorosa proseguiranno nelle prossime settimane in città e nei centri della provincia, confidando nella civiltà degli utenti e nell’opera educatrice delle famiglie che svolgono in queste dinamiche un ruolo fondamentale in chiave preventiva.