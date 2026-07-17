Siracusa: una serata dedicata a Caravaggio

Un olio su tela da celebrare e un artista che ha fatto di luci e ombre peculiarità immortali. Siracusa celebra il grande artista Michelangelo Merisi – detto Caravaggio – con “Caravaggio a Siracusa” una serata, a ingresso libero, tra arte, musica e narrazione.

Appuntamento il 18 luglio, data in cui ricorre la morte dell’artista, nella Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro. In particolare al Sagrato, luogo in cui inizierà un percorso narrativo fatto di suggestioni barocche per raccontare “Il Seppellimento di Santa Lucia”, la fuga di Caravaggio e il suo passaggio da Siracusa.

Cosa prevede la serata dedicata a Caravaggio

L’evento – curato dall’associazione “L’Isola del dialogo” in collaborazione con la società Kairos, l’Ufficio per la Pastorale del Turismo, la Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro e patrocinato dal Comune di Siracusa – sarà all’insegna dell’arte in tutte le sue sfaccettature.

Infatti, prevede letture attoriali, brevi interventi storici, intermezzi musicali e la proiezione di un video inedito che mostrerà il capolavoro del Seppellimento sotto una luce diversa, ma sempre merisiana.

Il video inedito di rara uce

La novità di quest’anno, appunto, è la proiezione di un video inedito che documenta il fenomeno di luce naturale all’interno della Basilica. Ogni 25 ottobre, infatti, al crepuscolo la luce fa capolino dal rosone della facciata sfiora il Seppellimento di Santa Lucia, investendo di un’aura sacra tutte le figure.

Fenomeno che rimane parzialmente visibile il 26 ottobre per un appuntamento mistico tra luce, spazio e pittura.

Musica e recitazione per il Maestro

La musica sarà anche protagonista e tra i brani eseguiti, infatti, ci sarà il Quam pulchra es di Noël Bauldeweyn. Composizione, il cui spartito è raffigurato da Caravaggio nel Riposo durante la fuga in Egitto; un modo per sottolineare il legame di Caravaggio con la musica, sempre presente nella sua produzione pittorica.

Ad accompagnare la serata Attilio Ierna che darà voce a Caravaggio attraverso gli scritti di Giovanni Pietro Bellori e Andrea Camilleri; e Loredana Pitruzzello che farà scoprire la vita di Caravaggio e del suo arrivo a Siracusa, dove ha lasciato una delle tele più toccanti della sua carriera. Entrambi, guidati dal quartetto composto da Matteo Blundo (viola); Matteo Briganti (violino); Luciano Maria Moricca (oboe); Susi Kimbell (violoncello).

Un’esperienza intensa dove arte, parole e musica si intrecciano per restituire tutta la forza emotiva e narrativa del capolavoro siracusano di Caravaggio.

Per info: 0931 64694 | 347 5815794