Sicilia nella Morsa del Caldo Africano: Picchi di 42,8 Gradi e Allarme Rosso Incendi

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Palermo – L’ondata di caldo africano continua a stringere la Sicilia nella sua morsa, con temperature che hanno raggiunto livelli estremi nell’entroterra dell’Isola. La situazione rimane critica e la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta massima per il rischio incendi.

Temperature Record nell’Entroterra

Venerdì 17 luglio ha segnato una giornata da bollino nero per la Sicilia. Secondo i dati rilevati dalla rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias), le temperature più elevate sono state registrate a:

Cammarata (Agrigento): 42,8 gradi

(Agrigento): 42,8 gradi Enna : 42,8 gradi

: 42,8 gradi Aragona (Agrigento): 42,6 gradi

(Agrigento): 42,6 gradi Trapani Fulgatore : 42,5 gradi

: 42,5 gradi Contessa Entellina (Palermo): 42,4 gradi

(Palermo): 42,4 gradi Trapani Fontanasalsa : 42 gradi

: 42 gradi Calatafimi: 41,9 gradi

Valori superiori ai 42 gradi sono stati rilevati anche nelle aree di Caltanissetta e Agira, in provincia di Enna.

Le Temperature nelle Città Principali

Nelle principali città siciliane le temperature si sono mantenute leggermente più contenute, ma comunque su livelli molto elevati:

Palermo : 37,6 gradi

: 37,6 gradi Catania : 37,2 gradi

: 37,2 gradi Messina: 36,2 gradi

Allarme Rosso per Sabato 18 Luglio

Per sabato 18 luglio la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta rossa per il rischio incendi in tutte le nove province siciliane. L’emergenza caldo impone misure straordinarie di prevenzione su tutto il territorio regionale.

Divieto di Circolazione per le Carrozze

A Palermo resta in vigore il divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli a causa delle temperature proibitive, una misura adottata per tutelare il benessere degli animali durante l’ondata di calore eccezionale.

Le autorità invitano la popolazione a limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e a prestare massima attenzione per prevenire l’innesco di incendi.

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