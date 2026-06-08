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Eventi

Priolo Play Summer: giovedì Open Day al San Foca Park

Sport, musica e creatività: il 12 giugno si apre il campus estivo per ragazzi dai 4 ai 16 anni
Redazione0 Comments1 Min Read

Priolo Gargallo – Appuntamento Venerdì 12 giugno alle 17:00 al Campo Comunale San Foca Park per l’Open Day di “Priolo Play Summer”, il progetto che animerà l’estate di bambini e ragazzi del territorio.

L’iniziativa, frutto della sinergia tra Cooperativa Sociale Il Sorriso Onlus, Associazione Culturale ASAC APS, Studio Danza Priolo e Priolo Football Club, propone un ricco programma di attività: dalla danza ritmica al K-Pop, dai laboratori musicali agli sport di squadro come calcio, basket e pallavolo, fino a tennis, vela, piscina e avventure all’aria aperta.

Durante l’Open Day sarà possibile conoscere gli operatori, visitare le strutture e ricevere informazioni dettagliate sul campus. Chi si iscriverà in giornata potrà usufruire di una promozione speciale e riceverà il Kit Ufficiale comprensivo di maglia, sacca e borraccia.

Info e iscrizioni: 351 597 7490

“Vivi la tua estate, scrivi la tua storia” – questo lo slogan del progetto che punta a offrire ai giovani un’esperienza educativa, inclusiva e ricca di emozioni.

By Redazione

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