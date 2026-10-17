Lazio, Politica, Roma

Scontro banche-Governo, Salvini replica a Patuelli: «Utili record per 50 miliardi, chiedere 5 miliardi è buonsenso»

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English

ROMA / POLITICA – Botta e risposta infuocato tra il Governo e i vertici del sistema bancario italiano. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto con toni durissimi per replicare alle dichiarazioni del presidente dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), Antonio Patuelli, che in una recente presa di posizione aveva richiamato i principi della Costituzione per criticare l’ipotesi di nuovi interventi fiscali sugli istituti di credito, lamentando un eccessivo accanimento economico sulle banche.

Pubblicità

Salvini snocciola i dati: «Profitti da 50 miliardi e minori tasse»

Il leader della Lega ha respinto con fermezza le argomentazioni dell’ABI, citando i numeri sui bilanci e sull’andamento del settore creditizio negli ultimi anni:

«Sorprendenti le parole del presidente dell’Abi Antonio Patuelli, che tirando in ballo addirittura la Costituzione lamenta che i banchieri siano economicamente ‘mazzolati’. I numeri, buon per loro, raccontano l’esatto contrario: 25,5 miliardi di utili nel 2022, 40,6 nel 2023, 46,5 nel 2024 e 47,5 nel 2025. E quest’anno si prevedono profitti per oltre 50 miliardi di euro», dichiara Salvini.

Il ministro ha evidenziato inoltre le disparità sul fronte del prelievo fiscale e la progressiva riduzione dei presidi territoriali degli istituti di credito:

  • Pressione fiscale ridotta: Salvini sottolinea come nel 2025 il tax rate effettivo per le banche sia stato pari al 19,2%, un’aliquota sensibilmente inferiore a quella sostenuta dalla media delle altre imprese italiane.
  • Taglio di sportelli e personale: Tra il 2022 e il 2025 il sistema creditizio ha chiuso 2.510 sportelli sul territorio nazionale e ridotto l’organico di 12.900 dipendenti.

«Contributo da 5 miliardi atto di buonsenso»

Nel suo affondo, il vicepremier ribadisce che le enormi giacenze di profitto derivano direttamente dai margini di interesse e dalle commissioni applicate a famiglie e piccole e medie imprese.

«Profitti giganteschi che derivano soprattutto dagli interessi e dalle commissioni pagati da cittadini, famiglie e imprese. Chiedere un contributo di almeno 5 miliardi di euro a uno dei settori più ricchi e tutelati d’Italia sarà un intervento di assoluto buonsenso», conclude Matteo Salvini.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts