Ferla accoglie la seconda edizione di “Rilassati & Ripensati”: un weekend di riabilitazione e rinascita oncologica

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FERLA (SIRACUSA), 17 ottobre 2026 – Il borgo di Ferla rinnova il proprio impegno nel sociale e nel sostegno alle persone che affrontano o hanno affrontato un percorso oncologico, ospitando la seconda edizione di “Rilassati & Ripensati”. L’iniziativa, un weekend di relax, condivisone e riabilitazione psico-fisica promosso dall’associazione ANGOLO Siracusa ODV con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, punta a rimettere al centro la persona oltre la malattia.

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L’evento offre uno spazio protetto e rigenerante dove ritrovare serenità, fiducia e nuove prospettive attraverso la condivisione e pratiche orientate al benessere emotivo e fisico.

Patrizia Misseri (ANGOLO ODV): «Ripensarsi e rilassarsi è una vera terapia»

A tracciare il bilancio e l’impatto positivo dell’esperienza è Patrizia Misseri, Presidente di ANGOLO Siracusa ODV e promotrice del progetto:

«I riscontri della prima edizione sono stati estremamente positivi: il percorso ha rappresentato uno strumento verso la scoperta delle personali risorse umane e ha contribuito a ritrovare dentro di sé la forza di guardare oltre la malattia. Ripensarsi e rilassarsi è una vera terapia! La sensibilità e l’accoglienza del Comune e dell’intera comunità di Ferla sono risultate determinanti per creare quel clima di serenità di cui le partecipanti avevano un reale bisogno», sottolinea Misseri.

L’edizione 2026 registra inoltre la presenza speciale di una delegazione del Friuli Venezia Giulia, composta da due donne ancora in fase di terapia, a testimonianza di un ponte di solidarietà e confronto che supera i confini regionali.

Il sindaco Giansiracusa: «Costruiamo una comunità che non lascia soli»

Piena adesione e soddisfazione sono state espresse dal sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che ha ribadito la vocazione accogliente della propria comunità: