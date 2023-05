Siracusa –  Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla

Siracusa, 30 maggio 2023 – Conoscenza della malattia, ricerca scientifica e diritti: sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica parte la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla dal 29 maggio al 6 giugno.

Si accendono i riflettori della Settimana Nazionale della sclerosi multipla, principale appuntamento con l’informazione sulla malattia promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla con la sua Fondazione (FISM) dal 29 maggio al 6 giugno.

Il momento clou della Settimana sarà il 30 maggio, Giornata Mondiale della SM celebrata in 70 Paesi del mondo: “vivere con la SM può essere difficile, perché ogni giorno arrivano nuove sfide che chiedono nuove soluzioni – dichiara il presidente di AISM Sezione di Siracusa, Alessandro Ricupero – e noi siamo vicini alle persone con SM per affrontale insieme ma l’importante è che la cittadinanza sia informata. Per questo le porte della nostra sezione sono sempre aperte per dare a tutti informazione sulla malattia, sui diritti delle persone e sulla ricerca scientifica l’unica arma oggi per sconfiggere la SM”.

La sclerosi multipla è la prima causa di disabilità nei giovani dopo i traumi. Colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Le persone con SM sono circa 3 milioni nel mondo, circa 1 milione in Europa e oltre 137 mila solo in Italia. In Sicilia sono oltre 11.000 le persone con sm, nella provincia di Siracusa circa 700.

A Siracusa nella giornata di oggi i volontari saranno in largo XXV Luglio alle porte di Ortigia per sensibilizzare sulla sclerosi multipla.