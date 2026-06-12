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Priolo Gargallo

Priolo Gargallo piange la scomparsa di Giovanni Parisi

Francesco Nania0 Comments1 Min Read
Giovanni Parisi ha proposto la sua candidatura a sindaco di Priolo.

La comunità di Priolo Gargallo piange uno dei suoi figli illustri. Gianni Parisi, 73 anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari questa mattina dopo avere lottato a lungo con una malattia. E’ stato per anni funzionario al comune di Siracusa mentre è stato molto apprezzato il suo impegno nella politica locale. Parisi ha ricoperto fino al 2019 la carica di presidente del consiglio comunale di Priolo.

Il ricordo del Sindaco, Pippo Gianni: “ieri sono andato a trovare Giovanni in ospedale, avevo capito che le sue condizioni erano particolarmente gravi e ho voluto incontrarlo per l’ultima volta, ci siamo salutati così.  Da un anno a questa parte l’avevo chiamato al mio fianco come consulente ed esperto.

“Conoscevo Giovanni da una vita – prosegue il primo cittadino – e per me, così come per tutti coloro che gli hanno voluto bene, la sua scomparsa rappresenta una grave perdita.  Sono stato io a volerlo, per la prima volta come consigliere comunale. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere una persona eccezionale, perbene e un grande professionista. Ha ricoperto con competenza e dedizione importanti incarichi istituzionali, tra cui quelli di presidente del Consiglio comunale, vicesindaco e assessore. Da giugno dello scorso anno collaborava nuovamente con me e con l’Amministrazione comunale, offrendo il proprio prezioso contributo, in particolare nell’ambito delle politiche cimiteriali”.

By Francesco Nania

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