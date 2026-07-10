Siracusa: in settembre arriva lo stage di fotografia cinematografica

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Siracusa come cornice di un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema: arriva lo stage sulla fotografia cinematografica. L’iniziativa realizzata dal Comune di Siracusa in collaborazione con il servizio Siracusa Film Commission e la società Factory Film Srl che si svolgerà nella città aretusea dal 2 al 20 settembre 2026.

Esso fa parte della terza edizione siracusana del CineCampus Terre di Cinema, all’interno dell’evento internazionale Terre di Cinema – International Cinematographers Days.

Da chi è tenuto lo stage di fotografia cinematografica

​Il principale evento italiano dedicato alla fotografia cinematografica è realizzato da professionisti del settore con il patrocinio e il supporto di AIC – Autori Italiani della Cinematografia, Imago – International Federation of Cinematographers, e della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Fra loro, anche importanti partner tecnici dell’industria cinematografica internazionale, tra cui Kodak Motion Picture Film. Durante il CineCampus, giovani cineasti provenienti da tutto il mondo realizzeranno 16 cortometraggi in pellicola 35mm e 16mm, che saranno presentati in numerosi festival internazionali.

Tutti i posti disponibili

​La partecipazione allo stage è gratuita ed è riservata a 16 giovani siracusani che saranno suddivisi in 4 reparti: regia (4 posti), produzione (4 posti), fotografia (4 posti), Fotografia di scena (4 posti).

Gli stagisti e le stagiste selezionati riceveranno un attestato ufficiale di partecipazione rilasciato da Factory Film.

​Per il secondo anno consecutivo su proposta della Siracusa Film Commission, gli stagisti parteciperanno anche alla realizzazione di un video di backstage su pellicola sotto la guida dei professionisti di Terre di Cinema, per arricchire l’esperienza formativa.

Modalità di partecipazione

​Possono inviare la propria candidatura i residenti a Siracusa, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, entro e non oltre il 20 agosto prossimo a: terredicinema@gmail.com.

L’email dovrà riportare in oggetto: “Candidatura stage – CineCampus TDC 2026 a Siracusa”. Nel corpo della mail occorre specificare il reparto per cui ci si candida (regia, produzione, fotografia, fotografia di scena), allegare un curriculum vitae sintetico e un documento d’identità valido.

​La selezione sarà a cura della Società Factory Film Srl. I 16 stagisti selezionati riceveranno comunicazione ufficiale via email.