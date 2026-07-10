Ex Albergo Scuola, IACP: “Chiavi consegnate”

Il Presidente Scorpo e il CdA, Arnone e Sangregorio tornano sulla questione Ex Albergo scuola e ribadiscono che le chiavi sono state consegnate agli assegnatari. In risposta al deputato Carlo Auteri dicono: “Dire il contrario significa ignorare gli atti o scegliere di ignorarli”.

Sottolineando poi come “Il deputato Auteri continua a costruire polemiche su un presupposto falso: le chiavi sono state consegnate agli assegnatari nell’ambito dell’affidamento in custodia temporanea, procedura dettata e disciplinata dalla normativa regionale”.

“Se il vero problema è non essere apparso nelle fotografie dell’inaugurazione, la prossima volta proveremo a tenerne conto. Ma le famiglie, gli alloggi e la legalità sono una cosa seria e non possono essere trasformati nell’ennesima occasione di visibilità personale. L’IACP non si presta a questo gioco. Auteri continui pure la sua propaganda: noi continueremo a tutelare gli assegnatari e a completare gli adempimenti nel rispetto delle regole”.