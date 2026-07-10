Oltre un chilo di hashish trovato sul ciglio della strada

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Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Siracusa hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di hashish abbandonato sul ciglio della Strada Provinciale 74, l’arteria che collega Floridia a Canicattini Bagni.

L’intervento era scattato in seguito alla segnalazione della presenza di presunti ladri in azione nelle abitazioni della zona. Una volta giunti sul posto, i poliziotti non hanno però riscontrato movimenti sospetti né elementi riconducibili a tentativi di furto. Considerato lo scarso traffico veicolare, hanno quindi deciso di intensificare i controlli predisponendo alcuni posti di blocco lungo la provinciale.

Proprio durante queste verifiche, uno degli agenti ha notato una busta di plastica sul bordo della carreggiata. Avvicinandosi, ha immediatamente percepito un forte odore di sostanza stupefacente. All’interno dell’involucro erano custoditi dieci panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, è probabile che il corriere incaricato del trasporto della droga, accortosi della presenza dei controlli della Polizia di Stato, abbia deciso di liberarsi rapidamente del carico per evitare di essere scoperto e arrestato.