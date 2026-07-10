Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca

Oltre un chilo di hashish trovato sul ciglio della strada

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Siracusa hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di hashish abbandonato sul ciglio della Strada Provinciale 74, l’arteria che collega Floridia a Canicattini Bagni.

L’intervento era scattato in seguito alla segnalazione della presenza di presunti ladri in azione nelle abitazioni della zona. Una volta giunti sul posto, i poliziotti non hanno però riscontrato movimenti sospetti né elementi riconducibili a tentativi di furto. Considerato lo scarso traffico veicolare, hanno quindi deciso di intensificare i controlli predisponendo alcuni posti di blocco lungo la provinciale.

Proprio durante queste verifiche, uno degli agenti ha notato una busta di plastica sul bordo della carreggiata. Avvicinandosi, ha immediatamente percepito un forte odore di sostanza stupefacente. All’interno dell’involucro erano custoditi dieci panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, è probabile che il corriere incaricato del trasporto della droga, accortosi della presenza dei controlli della Polizia di Stato, abbia deciso di liberarsi rapidamente del carico per evitare di essere scoperto e arrestato.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts