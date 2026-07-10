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Politica

Lavori sulla Catania-Siracusa, Vinciullo: “Segnaletica inadeguata”

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Disagi per gli automobilisti lungo l’autostrada Catania-Siracusa a causa dei lavori in corso. A denunciare la situazione è il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, che chiede un intervento urgente da parte di ANAS per migliorare la segnaletica nei pressi del bivio di Lentini.

Secondo Vinciullo, l’attuale sistema di indicazioni sarebbe insufficiente e poco chiaro, tanto da indurre numerosi automobilisti a imboccare un tratto di strada che li conduce fino a Lentini senza possibilità di inversione prima del centro abitato. Una volta arrivati, gli utenti sarebbero costretti a tornare indietro percorrendo la SS114, affrontando oltre 25 chilometri aggiuntivi per raggiungere Augusta e rientrare successivamente in autostrada.

Una situazione che, evidenzia l’esponente di Grande Sicilia, comporta inutili perdite di tempo, maggiori consumi di carburante e ulteriori disagi, aggravati dalle elevate temperature di questo periodo.

Vinciullo sottolinea come la criticità assuma un peso ancora maggiore durante la stagione estiva, quando il traffico lungo la direttrice Catania-Siracusa aumenta sensibilmente per la presenza di turisti e viaggiatori, molti dei quali in arrivo dall’aeroporto di Catania.

«È giusto che vengano eseguiti i necessari lavori di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale – afferma Vinciullo – ma è altrettanto indispensabile garantire una segnaletica chiara, tempestiva e ben visibile, che consenta agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi senza incorrere in inutili deviazioni».

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