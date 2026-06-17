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Politica

Noto: oltre 2 milioni di euro per rete idrica e manutenzione

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Oltre due milioni di euro destinati al Comune di Noto dalla Regione Siciliana. Una parte consistente delle risorse, circa 1,7 milioni di euro, sarà impiegata per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della rete idrica cittadina, mentre poco più di 400 mila euro arriveranno nelle casse comunali senza vincoli di destinazione, consentendo all’amministrazione di utilizzarli per diverse esigenze del territorio.

A sottolineare l’importanza del provvedimento è il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che parla di «una buona notizia per il Comune e per tutto il Siracusano».

«Queste somme stanziate dalla Regione – afferma Gennuso – confermano l’attenzione del governo regionale verso i territori più estesi e complessi da amministrare».

L’intervento sulla rete idrica, atteso da tempo, punta a rendere più efficiente l’infrastruttura cittadina e ad adeguarla alle nuove esigenze della comunità, anche alla luce delle criticità legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse idriche.

I fondi non vincolati, pari a oltre 400 mila euro, potranno invece essere utilizzati per una vasta gamma di interventi: dalla manutenzione delle strade e degli edifici comunali alla cura del verde pubblico, fino al sostegno dei servizi essenziali destinati ai cittadini.

«In un Comune come Noto, che si estende su un territorio molto vasto e comprende numerose frazioni – aggiunge il parlamentare regionale – la flessibilità nell’utilizzo delle risorse rappresenta un elemento fondamentale per rispondere con tempestività alle esigenze della comunità».

Gennuso ha infine espresso il proprio ringraziamento all’assessore regionale competente e al presidente della Regione Renato Schifani per il provvedimento adottato.

By Francesco Nania

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