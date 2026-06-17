Noto: oltre 2 milioni di euro per rete idrica e manutenzione

Oltre due milioni di euro destinati al Comune di Noto dalla Regione Siciliana. Una parte consistente delle risorse, circa 1,7 milioni di euro, sarà impiegata per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della rete idrica cittadina, mentre poco più di 400 mila euro arriveranno nelle casse comunali senza vincoli di destinazione, consentendo all’amministrazione di utilizzarli per diverse esigenze del territorio.
A sottolineare l’importanza del provvedimento è il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che parla di «una buona notizia per il Comune e per tutto il Siracusano».
«Queste somme stanziate dalla Regione – afferma Gennuso – confermano l’attenzione del governo regionale verso i territori più estesi e complessi da amministrare».
L’intervento sulla rete idrica, atteso da tempo, punta a rendere più efficiente l’infrastruttura cittadina e ad adeguarla alle nuove esigenze della comunità, anche alla luce delle criticità legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse idriche.
I fondi non vincolati, pari a oltre 400 mila euro, potranno invece essere utilizzati per una vasta gamma di interventi: dalla manutenzione delle strade e degli edifici comunali alla cura del verde pubblico, fino al sostegno dei servizi essenziali destinati ai cittadini.
«In un Comune come Noto, che si estende su un territorio molto vasto e comprende numerose frazioni – aggiunge il parlamentare regionale – la flessibilità nell’utilizzo delle risorse rappresenta un elemento fondamentale per rispondere con tempestività alle esigenze della comunità».
Gennuso ha infine espresso il proprio ringraziamento all’assessore regionale competente e al presidente della Regione Renato Schifani per il provvedimento adottato.