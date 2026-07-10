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Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha pubblicato ieri all’Albo pretorio online dell’Ente un avviso pubblico per la costituzione di una lista aperta di professionisti. A loro andrà l’incarico di “Esperto territoriale” nei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale.

L’avviso è stato trasmesso ai sindaci dei 21 Comuni della provincia di Siracusa, per dare più ampia diffusione e favorire la partecipazione dei professionisti interessati.

Professionalità esterne per i requisiti necessari

L’iniziativa è stata realizzata anche per l’imminente collocamento a riposo del funzionario del Libero Consorzio che fino ad ora ha svolto questo ruolo. L’Ente, no disponendo nella propria struttura di personale con dei requisiti necessari ha scelto professionalità esterne.

L’incarico sarà conferito a titolo gratuito. Possono candidarsi professionisti laureati in discipline tecnico-scientifiche o giuridiche e con comprovata esperienza pluriennale nel settore.

“Con questo avviso – dichiara il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – vogliamo garantire al territorio una presenza qualificata nei procedimenti ambientali di competenza statale. In un territorio complesso come quello siracusano servono competenza, conoscenza e capacità di valutazione. La costituzione di una lista aperta risponde a un principio di trasparenza e valorizzazione delle professionalità, consentendo al Libero Consorzio di svolgere pienamente il proprio ruolo nella tutela dell’ambiente e del territorio”.

Le candidature dovranno essere presentate entro 8 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio online dell’Ente, secondo le modalità indicate nell’avviso.