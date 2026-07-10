Tamponamento a catena allo svincolo autostradale di Priolo

Un tamponamento a catena sta provocando disagi agli automobilisti in transito lungo l’autostrada Siracusa-Catania. L’incidente stradale è avvenuto all’altezza dello svincolo per Priolo. Per cause al vaglio della Polstrada di Lentini, i cui agenti sono accorsi sul posto, alcuni veicoli si sono scontrati con direzione di marcia verso Siracusa. Sul posto anche gli operatori dell’Anas, per incanalare il traffico, fortemente rallentato. L’impatto tra i veicoli, per fortuna, non ha provocato alcun danno alle persone.
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