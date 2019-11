Slow Food Lentini: il ritorno delle risarie in Sicilia, cent’anni dopo

Come avevamo anticipato di recente, si svolgerà questo sabato 16 dicembre 2019 con inizio alle ore 10, un importante convegno sul ritorno della coltivazione del riso in Sicilia. L’iniziativa, promossa congiuntamente da Slow Food Lentini e Slow Food Sicilia, avrà luogo nel restaurato Palazzo Beneventano a Lentini (SR) e registrerà autorevoli presenze fra i relatori, alcuni dei quali con competenze di livello europeo. L’occasione del convegno è scaturita dalla constatazione che, dopo alcuni anni di sperimentazioni, il riso comincia ad alimentare fondate aspettative produttive, rivelandosi una possibile rinnovata opportunità nel panorama di crisi dell’agricoltura siciliana e cercando di riconquistare il ruolo che aveva ricoperto nell’economia dell’Isola fino ai primi anni del ‘900. A sostegno della bontà organolettica del riso siciliano, a conclusione dei lavori saranno offerte in degustazione alcune preparazioni gastronomiche curate dal personale dell’Istituto A. Moncada di Lentini.

In aggiunta ai lavori della mattinata, con inizio alle ore 16, sarà tenuto un incontro inconsueto ma stimolante nel quale due “sommelier del riso” illustreranno tutti gli aspetti legati a questo cereale e proporranno ai partecipanti un metodo di analisi sensoriale messo a punto da Acquaverderiso.

