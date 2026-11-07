Spari contro un locale pubblico, Bandiera: “Colpita la comunità”

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All’indomani degli spari in viale Regina Margherita a Siracusa, arriva al gestore del locale pubblico, la solidarietà e la vicinanza del vice sindaco, Edy Bandiera. “All’imprenditore Jean Iraci – dice Bandiera – alla sua rettitudine e al suo coraggio desidero esprimere la mia vicinanza e solidarietà, a lui, alla sua famiglia e ai suoi collaboratori. Chi investe, crea lavoro e tiene viva Siracusa, con onestà e coraggio, non può e non deve sentirsi solo.

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“Colpire una attività imprenditoriale – conclude Bandiera – significa colpire tutta la comunità. Ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e mi auguro che i responsabili siano individuati al più presto. Siracusa è una città che vuole vivere di lavoro, di accoglienza e di libertà, non di paura”.

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