Sport e Forze Armate al CONI: presentato l’Inno del Fair Play e il Centenario dell’UNUCI

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ROMA – Una giornata all’insegna della cultura sportiva, della lealtà e del rispetto reciproco. Si è svolta questa mattina, nella prestigiosa Sala Giunta e dei Presidenti del CONI a Roma, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di “Fair Play for Life”, l’iniziativa che rinnova l’impegno delle istituzioni nel promuovere la correttezza come valore imprescindibile dello sport e come stile di vita.

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Il momento di maggiore suggestione dell’incontro è stato la presentazione in anteprima assoluta dell’Inno del Fair Play, interpretato dal soprano Lucia Rubedo. Un’esibizione intensa e partecipata che ha profondamente emozionato la platea e il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, testimoniando il valore universale della musica nel veicolare messaggi di fratellanza, solidarietà e rispetto.

UNUCI: un secolo di storia al servizio della comunità e dello sport

Nel corso dell’evento è intervenuto il Generale Giuseppe Casertano, Segretario Generale dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), che ha illustrato il percorso delle celebrazioni per il centenario dell’Associazione (1926-2026), sottolineando i punti di contatto tra la cultura militare, la disciplina sportiva e la formazione dei giovani cittadini.

Con una rete di 163 sezioni in Italia e 5 sedi all’estero, l’UNUCI ha ribadito il valore del fair play come patrimonio etico comune. Un legame sancito ufficialmente lo scorso 16 aprile con la firma del Protocollo d’intesa tra il Presidente Nazionale UNUCI, Generale di Brigata Federico Sepe, e il Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), Ruggero Alcanterini, e rafforzato il 30 giugno con il conferimento del titolo di Socio Onorario UNUCI al Presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

Le celebrazioni del 25 novembre e i progetti per le scuole

Le celebrazioni del centenario UNUCI culmineranno il prossimo 25 novembre 2026 nel Salone d’Onore del CONI, con un grande evento dedicato al rapporto tra Forze Armate, sport di alto livello e mondo giovanile, alla presenza dei gruppi sportivi militari e di campioni olimpici.

Nell’occasione verranno presentati il calendario associativo 2027 («Lo sport in uniforme – La forza dei valori nello sport») e un innovativo progetto a fumetti ideato dall’UNUCI – con il coordinamento del Capitano Marcello Boschi, responsabile per Sport e Valori – e promosso insieme al CNIFP per spiegare alle nuove generazioni l’importanza dell’educazione civica e del rispetto delle regole.

L’appuntamento odierno ha confermato il cuore del messaggio di “Fair Play for Life”: dimostrare che la vittoria non deve mai prescindere dall’integrità e che il rispetto dell’avversario rappresenta la vera vittoria dentro e fuori dal campo.

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