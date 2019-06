Sport. Unire le forza per la rinascita del Siracusa Calcio

Ancora una squadra di calcio che scompare. Sono nella storia ben tre volte che il Siracusa Calcio si trova in mezzo al guado del fallimento. Ora bisogna risorgere; piangere sul latte versato, sono lacrime perse. Passato il Santo, passata la festa. Occorre ripartire a testa bassa, con una valida regia; trovare gli sponsor per far rinascere la Squadra, con la migliore condizione in campo e una campagna di relazioni a ventaglio per attirare investimenti, fans, tifosi, sportivi per ottenere grandi risultati con una nuova squadra del Siracusa Calcio e puntare da subito ad importanti traguardi. Basi solide per ricostituire una società in grado di abbattere i pregiudizi di una sub-cultura che stenta a scomparire. Riemergere dalle ceneri, unendo le forze in campo in primis la politica, con una delega per legare i necessari vincoli di orgoglio dell’appartenenza, fuori da ogni steccato pseudo-culturale.

Una sorta di comitato di base dove legare i vincoli sportivi di adesione, coinvolgendo le associazioni degli esercenti, artigiani, commercianti, industriali, costruttori e tutta la parte sana della società presente nel territorio. Un lavoro capillare, con pochi investimenti individuali ma tutti insiemi in un incontro comune per un ambizioso progetto. Un’importante “struttura” di aggregazione con risvolti anche di tipo sociale per una Società sportiva capace di creare una grande comunità intorno alla squadra con sponsor e partner per arrivare ad una realtà forte e decisa. Il Sindaco di Siracusa Francesco Italia ha il dovere di accendere i motori di una nuova macchina sportiva per far rinascere speranza, entusiasmo e vittoria ai siracusani. Un lavoro di ricucitura con la società economica, politica e sociale che circonda. Ci provi, signor Sindaco, non fosse altro per misurare fin dove arriva la capacità di amministrare e governare la città tanto decantata.

Concetto Alota

