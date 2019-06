Nomina direttori sanitari e amministrativi: Siracusa tra lotte intestine è interessi rimane ultima

Il ritardo sugli inc arichi dei direttori sanitari e amministrativi a Siracusa sarebbe legato alle lotte intestine delle politica. Da Palermo le notizie ci riportano in una sorta di attesa dei nuovi equilibri, ma anche a diverse schermaglie che sarebbero nati nella maggioranza all’Ars in seguito alle elezioni europee. Una ridda di nomi indicati nelle posizioni sia da direttore sanitario sia amministrativo appoggiati dalle diverse fazioni in campo, ma che si riflettono fuori dal territorio siracusano. E mentre in quasi tutti i distretti sanitari della Sicilia, le nomine sono state fatte, Siracusa rimane in fondo alla corsa, in una sorta di ultima della classe, senza sapere se i nomi indicati hanno precisi riferimenti politici all’interno di questa maggioranza o saranno scelti in ordine alla meritocrazia da sempre “proibita” nella cultura politica siciliana.

C.A.

Comments

comments