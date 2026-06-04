Al T. C. Matchball la giornata nazionale dello sport

La Città di Siracusa si prepara a celebrare la Giornata Nazionale dello Sport 2026, importante iniziativa promossa dal CONI su tutto il territorio nazionale per diffondere la cultura sportiva e valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita, aggregazione e benessere sociale.

L’appuntamento Siracusano si svolgerà Venerdì 5 Giugno 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro CONI Tennis Club Match Ball di Siracusa, situato in Viale Giuseppe Agnello.

La manifestazione è stata promossa e organizzata dalla Delegata CONI Siracusa Silvana Gambuzza, con la preziosa collaborazione del Tennis Club Match Ball e di numerosi Tecnici CONI provenienti da tutta la provincia, oltre al supporto delle Federazioni Sportive coinvolte nell’iniziativa. Durante la mattinata, bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di ogni età avranno l’opportunità di conoscere e praticare gratuitamente diverse discipline sportive attraverso attività dimostrative e momenti di partecipazione diretta. Gli sport protagonisti della giornata saranno tennis, padel, nuoto, pallavolo, atletica leggera, pallamano e pallacanestro. L’evento rappresenta l’occasione giusta per avvicinare la comunità cittadina al mondo dello sport, favorendo la diffusione di sani stili di vita e promuovendo i valori fondamentali del rispetto, della condivisione, dell’impegno e del fair play. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questa grande festa dello sport, completamente gratuita, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di entusiasmo, inclusione e divertimento.

«La Giornata Nazionale dello Sport rappresenta ogni anno un momento di straordinaria importanza per rafforzare il legame tra il territorio e il movimento sportivo, mettendo in rete istituzioni, federazioni, tecnici, associazioni e cittadini. Attraverso iniziative come questa, Siracusa conferma il proprio impegno nella promozione dello sport come patrimonio educativo e sociale, capace di generare benessere, favorire l’integrazione e contribuire alla crescita delle nuove generazioni e dell’intera comunità. Da anni dedico con passione e costanza il mio impegno alla diffusione della cultura sportiva sul territorio provinciale, convinta che lo sport rappresenti uno straordinario strumento di formazione, inclusione e crescita personale. Vedere collaborare tecnici, federazioni e società sportive per offrire ai giovani e alle famiglie occasioni concrete di partecipazione è motivo di grande soddisfazione e testimonia la vitalità del movimento sportivo siracusano».