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Italia, Molise

Molise, sit-in per la sanità il 24 giugno al Cardarelli

Redazione0 Comments1 Min Read
OSPEDALE CADARELLI - MOLISE

MOLISE – Appuntamento il 24 giugno alle ore 12 davanti all’Ospedale Cardarelli per un sit-in unitario in difesa della sanità pubblica molisana. A lanciare l’appello è UGL Salute Molise, che invita cittadini, lavoratori, associazioni e tutte le organizzazioni sindacali a partecipare a una mobilitazione trasversale e apartitica.

Anni di commissariamento e carenze

«La salute non ha colore politico e la difesa della sanità pubblica riguarda tutti», sottolinea il sindacato nella nota di convocazione. «Dopo anni di commissariamento, sacrifici, carenze di personale e servizi sempre più in difficoltà, è il momento di far sentire una voce unita e responsabile».

La situazione della sanità molisana è da tempo al centro del dibattito regionale: strutture sotto organico, liste d’attesa sempre più lunghe, servizi ridimensionati e un sistema che fatica a garantire il diritto alla cura.

“Uniti possiamo essere più forti”

«Partecipare significa difendere il diritto alla cura, il lavoro degli operatori sanitari e il futuro del Molise», prosegue UGL Salute. «Uniti possiamo essere più forti, uniti possiamo essere ascoltati».

L’appello si rivolge a tutta la comunità regionale, senza distinzioni politiche o di categoria: «”Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano.” La salute è un diritto di tutti. Il 24 giugno facciamo sentire insieme la voce del Molise».

Presidio aperto a tutti

Il sit-in davanti al Cardarelli rappresenta un momento di mobilitazione collettiva per riportare l’attenzione sulle criticità del sistema sanitario regionale e chiedere risposte concrete alle istituzioni.

By Redazione

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