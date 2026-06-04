Floridia, Spada lascia Noi Moderati per Futuro Nazionale

FLORIDIA – Cambio di casacca politica per Renzo Spada: il floridiano lascia Noi Moderati e aderisce a Futuro Nazionale. L’annuncio è arrivato oggi, 4 giugno 2026, al termine di una riflessione maturata dopo la recente fase amministrativa a Floridia.

“Non è una rottura, ma un’evoluzione”

«Una decisione che arriva in seguito a un’attenta riflessione», spiega Spada in una nota. «Ringrazio le persone con cui ho condiviso questo percorso e confermo la mia stima verso chi continuerà a impegnarsi in quella comunità politica. La mia scelta non nasce da contrapposizioni personali ma da una valutazione politica seria e precisa».

Territorio, ascolto e concretezza

Alla base del passaggio a Futuro Nazionale, la necessità di «un percorso nuovo e più vicino alla mia idea di impegno politico: presenza costante sul territorio, organizzazione, ascolto, concretezza e capacità di rappresentare i problemi reali dei cittadini».

Spada porta con sé «il mio percorso da moderato, la mia esperienza nel mondo del lavoro e della sanità, il mio radicamento territoriale e la volontà di costruire una proposta politica seria, responsabile e partecipata».

I valori restano gli stessi

«Non considero questa scelta una rottura, ma un’evoluzione», precisa. «I miei valori restano gli stessi: lavoro, famiglia, sicurezza, sanità, servizi, rispetto delle persone e attenzione ai territori. Ma da oggi ho deciso di mettere il mio impegno a disposizione di Futuro Nazionale, con l’obiettivo di costruire anche a Floridia e nella provincia di Siracusa un percorso politico strutturato, concreto e vicino alla gente».