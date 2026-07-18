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Sicilia, Siracusa, Sport

L’Albatro accoglie in squadra il 25enne slovacco Mikuláŝ Kucsera

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Nuovo giocatore in casa Albatro Siracusa: Mikuláŝ Kucsera. Venticinquenne slovacco che arriva dalla squadra ceca del HC Robe Zubri con la quale ha giocato le ultime tre stagioni. Terzino destro, è cresciuto nelle giovanili dell’accademia Tatabanya.

Durante la sua carriera ha vestito le maglie di HKM Šaľa, Grundfos Tatabánya e Start Nové Zámky e nel suo personale palmares vanta 2 vittorie nella Coppa di Lega del campionato maschile di seconda divisione slovacco, la partecipazione al Campionato Europeo Under 21 e la maglia della Nazionale maggiore Slovacca con la quale ha già collezionato numerose presenze.

Riguardo all’arrivo in squadra Albatro, Mikuláŝ Kucsera dichiara: “Sono molto felice di unirmi alla Teamnetwork Albatro È una grande opportunità per me e non vedo l’ora di affrontare questa sfida e la nuova esperienza che ne deriva. Darò il massimo in ogni partita e farò tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

Sono anche entusiasta di scoprire lo stile italiano della pallamano; – conclude Kucsera – credo che sia uno stile che potrebbe adattarsi bene alle mie caratteristiche”.

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