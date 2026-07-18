Augusta: primo incontro tra Comitato Commercianti e Amministrazione comunale

Primo incontro ufficiale tra il Comitato Commercianti di Augusta e l’Amministrazione comunale, in presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alle Attività produttive e al Commercio Sebastiano Amenta.

La delegazione guidata dal presidente Antonino Di Silvestro ha illustrato la nuova visione del Comitato: una realtà aperta, rappresentativa e capace di trasformare le criticità segnalate dagli operatori economici in proposte concrete, sostenibili e misurabili.

«Il Comitato non vuole limitarsi a presentare lamentele – ha dichiarato Di Silvestro – ma intende ascoltare i commercianti, approfondire i problemi e costruire soluzioni fondate su dati, casi di studio e risultati verificabili.

Il commercio non rappresenta soltanto vendita: dietro ogni attività ci sono famiglie, sacrifici e una fondamentale funzione sociale. Ogni vetrina accesa rende la città più viva, frequentata, sicura e attrattiva».

Temi affrontati all’incontro fra Comitato Commercianti e l’Amministrazione



All’incontro sono intervenuti i componenti del direttivo Andrea Lombardo, Alice Sciolto e Ciro Veca con i delegati Carmelo Morello, Lucrezia Barbarisi e Maurizio Panebianco e come memoria storica del commercio augustano, Rosario Costa. I temi affrontati hanno riguardato:

il decoro urbano

i parcheggi a tempo e nuove aree di sosta

la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti per le attività commerciali

la programmazione degli eventi

la valorizzazione di Via Roma come possibile distretto del gusto

il recupero delle vetrine dei locali sfitti

l’individuazione di una collocazione più funzionale per il mercato cittadino.



Particolare attenzione è stata riservata al progetto “Vetrine Vive”, che vede la collaborazione tra Comune, Comitato e proprietari degli immobili per trasformare le vetrine vuote in spazi di promozione culturale e turistica, migliorando il decoro urbano e rendendo i locali maggiormente appetibili per nuove attività.

È stato, inoltre, richiamato il documento “Augusta 2040”, contributo di 161 pagine elaborato dal Comitato per il nuovo Piano Urbanistico Generale con proposte su: centro storico, mobilità, turismo, decoro, innovazione, imprese, ambiente e partecipazione.

Il Comitato ha confermato l’impegno a costruire un rapporto istituzionale stabile, autonomo e collaborativo, nell’interesse del commercio e dell’intera città.