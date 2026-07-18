Augusta: primo incontro tra Comitato Commercianti e Amministrazione comunale

Primo incontro ufficiale tra il Comitato Commercianti di Augusta e l’Amministrazione comunale, in presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alle Attività produttive e al Commercio Sebastiano Amenta.
La delegazione guidata dal presidente Antonino Di Silvestro ha illustrato la nuova visione del Comitato: una realtà aperta, rappresentativa e capace di trasformare le criticità segnalate dagli operatori economici in proposte concrete, sostenibili e misurabili.
«Il Comitato non vuole limitarsi a presentare lamentele – ha dichiarato Di Silvestro – ma intende ascoltare i commercianti, approfondire i problemi e costruire soluzioni fondate su dati, casi di studio e risultati verificabili.
Il commercio non rappresenta soltanto vendita: dietro ogni attività ci sono famiglie, sacrifici e una fondamentale funzione sociale. Ogni vetrina accesa rende la città più viva, frequentata, sicura e attrattiva».
Temi affrontati all’incontro fra Comitato Commercianti e l’Amministrazione
All’incontro sono intervenuti i componenti del direttivo Andrea Lombardo, Alice Sciolto e Ciro Veca con i delegati Carmelo Morello, Lucrezia Barbarisi e Maurizio Panebianco e come memoria storica del commercio augustano, Rosario Costa. I temi affrontati hanno riguardato:
- il decoro urbano
- i parcheggi a tempo e nuove aree di sosta
- la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti per le attività commerciali
- la programmazione degli eventi
- la valorizzazione di Via Roma come possibile distretto del gusto
- il recupero delle vetrine dei locali sfitti
- l’individuazione di una collocazione più funzionale per il mercato cittadino.
Particolare attenzione è stata riservata al progetto “Vetrine Vive”, che vede la collaborazione tra Comune, Comitato e proprietari degli immobili per trasformare le vetrine vuote in spazi di promozione culturale e turistica, migliorando il decoro urbano e rendendo i locali maggiormente appetibili per nuove attività.
È stato, inoltre, richiamato il documento “Augusta 2040”, contributo di 161 pagine elaborato dal Comitato per il nuovo Piano Urbanistico Generale con proposte su: centro storico, mobilità, turismo, decoro, innovazione, imprese, ambiente e partecipazione.
Il Comitato ha confermato l’impegno a costruire un rapporto istituzionale stabile, autonomo e collaborativo, nell’interesse del commercio e dell’intera città.