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Cronaca, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo Gargallo: i Carabinieri intensificano il controllo del territorio

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I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno intensificato a Priolo Gargallo il controllo del territorio.

I controlli hanno portato:

  • all’identificazione di 32 persone
  • al controllo di 25 veicoli
  • alla contestazione di 11 violazioni al Codice della Strada
  • al sequestro due autovetture e ritirato due carte di circolazione.

Le infrazioni accertate hanno riguardato pure la circolazione senza copertura assicurativa, il mancato uso del casco protettivo e l’omessa revisione periodica dei veicoli; l’importo complessivo delle sanzioni elevate supera i 3.000 euro.

Due persone sono state denunciate in stato di libertà: una 46enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché, sottoposta al divieto di allontanamento dal comune di Priolo Gargallo, è stata controllata presso un centro commerciale di Siracusa; un 24enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato denunciato per guida senza patente, in quanto revocata, con reiterazione della violazione nel biennio.

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