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Floridia, Sicilia, Società

Floridia: il PD e la sfida del welfare con il progetto “Genitori consapevoli”

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Il futuro dei bambini affrontato con scelte concrete e consapevoli da parte dei genitori, a Floridia il PD mette al centro dell’agenda il benessere delle famiglie e della prima infanzia con il progetto “Genitori consapevoli. Percorso di supporto alla genitorialità e allo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni”.

Iniziativa, che nasce dalla volontà di strutturare un intervento di welfare locale con attenzione verso il capitale umano più importante della società: i bambini. L’obiettivo è offrire una guida scientifica e una rete comunitaria alle famiglie per affrontare i primi anni di vita dei figli, superando la frammentazione dei servizi e sostenendo non solo la crescita fisica, ma anche lo sviluppo psicologico, emotivo e intellettuale dei futuri cittadini.

Come nasce l’idea

L’idea nasce da anni di osservazione sul campo oltre allo studio e si è concretizzata durante l’ultima campagna elettorale, terminata con la rielezione del sindaco Marco Carianni.

È stato un periodo denso di dibattiti – dichiara Manuela Spina, docente e prima firmataria – all’interno del circolo e, in particolare, noi donne democratiche abbiamo posto l’attenzione sui bisogni delle famiglie e dei bambini. Dal confronto tra insegnanti, dottoresse, esperte di comunicazione, mamme e giovani donne è nato il progetto sottoposto all’Amministrazione”.

La proposta è stata accolta positivamente dal sindaco Carianni e dagli assessorati di Marieve Paparella (Servizi Sociali) e Serena Spada (Cultura e Istruzione).

Il percorso del progetto “Genitori consapevoli” contro l’abuso di tecnologia

Il percorso del progetto si fonda sulle neuroscienze che evidenziano come gli stimoli verbali, motori e affettivi nei primi 1000 giorni siano le basi per l’intelligenza futura, mentre l’abuso precoce di tecnologie digitali creano danni permanenti.

Professionisti e gruppi di sostegno svolgeranno un’opera di informazione, prevenzione e supporto ai neogenitori: dal monitoraggio della crescita al benessere emotivo; dallo sviluppo del linguaggio, alla socializzazione. Per raggiungere un altro obiettivo: istituire a Floridia un “Presidio Nati per Leggere”, per diffondere la pratica della lettura precoce.

L’auspicio è che Floridia diventi comune capofila per iniziative simili sul territorio, a cominciare dal vicino comune di Solarino, guidato dal sindaco e deputato regionale PD Tiziano Spada, nell’ottica di una rete comprensoriale più forte e vicina ai bisogni delle famiglie.

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