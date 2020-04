Un programma per l’Europa: dichiarazione del Movimento europeo in Italia

L’Europa non è in guerra ma le conseguenze della pandemia saranno egualmente devastanti per l’insieme della società europea soprattutto sul sistema produttivo, fra le lavoratrici e i lavoratori e sulle categorie più deboli nelle nostre comunità.

Pensiamo in particolare al vuoto fisico e culturale causato dalla strage di persone anziane e alle difficoltà pedagogiche ed educative che si stanno creando dove gli studenti non possono seguire i corsi online nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, corsi fruibili grazie al diffuso sforzo dei docenti, degli altri operatori del settore e delle famiglie.

1. IL FONDO EUROPEO PER LA RICOSTRUZIONE

Tenendo conto degli strumenti già adottati o su cui sono stati raggiunti accordi senza precedenti nell’Unione europea e più specificatamente nel Consiglio europeo del 23 aprile (BCE,BEI,SURE e linea di credito senza condizionalità del MES), noi riteniamo che la Commissione europea debba proporre al Parlamento europeo e al Consiglio che il Fondo europeo per la ricostruzione:

– sia dotato di strumenti finanziari adeguati per mettere in moto consistenti risorse pubbliche e private necessarie per l’opera di ricostruzione, sia attraverso trasferimenti (grants) che prestiti (loans)

– siaoperativo già nel 2020,

– sia fondato su debito pubblico europeo e su emissione di titoli irredimibili o a lunga durata con immediati aiuti per la liquiditàdi un’economia in grave sofferenza

– sia affidato alla gestione della stessa Commissione sotto il controllo del Parlamento europeo,

– sia aperto alla possibilità di un intervento temporaneo europeo nella ricapitalizzazione e nella governance di grandi complessi industriali strategici continentali incoraggiando fusioni laddove sia utile per la competizione a livello globale.

2. BILANCIO E FISCALITA’ EUROPEA PER UNA PROSPERITA’ CONDIVISA

Il Fondo deve essere garantito da un ambizioso bilancio europeo sempre più finanziato da risorse proprie che, per essere rapidamente disponibili, devono essere introdotte direttamente nel quadro della capacità fiscale dell’Unione europea come quelle già suggerite dalla Commissione europea nella proposta di regolamento MFF del 2 maggio 2018 ma anche e soprattutto una tassa alle frontiere europee sui prodotti a contenuto di carbonio (border carbon adjustment) o altre risorse i cui tempi di realizzazione tuttavia sarebbero inevitabilmente più lunghi sia dal punto di vista della politica commerciale che dal punto di vista giuridico come un’imposta sulle grandi multinazionali del web e il recupero dell’elusione fiscale o ancor di più l‘armonizzazione delle imposte dirette sulle società affinché una quota di esse sia attribuita al bilancio europeo come avviene per l’IVA.

Se il bilancio europeo dovesse rimanere incatenato all’1% del PIL europeo, il costo del progetto di un Piano europeo – che proponiamo di chiamare “per una prosperità condivisa” – rischierà di incidere negativamente sul Patto Verde Europeo e sulle altre linee di bilancio come la PAC, le spese finanziariamente più modeste dell’Europa per cittadini, linfa vitale per le attività non-profit e di volontariato, la coesione economica, sociale e territoriale,la ricerca e lo sviluppo tecnologico,il fondo

CONSIGLIO ITALIANO

sociale europeo, la cultura e l’educazione, le azioni esterne ivi compresa la sicurezza comune anche attraverso il “Fonde europeo per la difesa”.

Il Piano europeo dovrà dunque essere aggiuntivo e non sostitutivo delle spese attualmente previste, rappresentando un’occasione unica per indirizzare gli investimenti pubblici e privati verso lo sviluppo sostenibile e diventando così una nuova parte del Patto Verde europeo.

Per questa ragione noi chiediamo un ammontare complessivo quinquennale 2021-2025 di almeno 2000 miliardi di Euro e cioè di due trilioni di Euro..

In questo quadro è importante che l’azione dell’Unione europea sia coerente con l’Agenda 2030 proprio nel momento in cui si è deciso di rinviare a data da destinarsi la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP26) con il rischio di rinviare ancora una volta ogni impegno sulla lotta al cambiamento climatico.

3. UN PROGETTO PER L’EUROPA

Insieme al Piano europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea devono avere l’ambizione e il coraggio di elaborare e di adottare un “progetto per l’Europa“ in una prospettiva di medio periodo secondo una roadmap condivisa fra l’assemblea rappresentativa delle cittadine e dei cittadini europei e l’esecutivo che solo da essa trae la sua legittimità democratica.

Usiamo la pandemia come una opportunità per una nuova fase dell’integrazione europea centrata sui valori condivisi da tutti gli Europei.

Si deve avviare un dibattito pubblico su una trasformazione delle strutture economiche e sociali nel quadro di una più ampia condivisione della sovranità a livello europeo attraverso competenze federali con elementi programmatici legati ad un eco-sistema fondato sull’obiettivo della piena occupazione creando nuovo lavoro e contrastando la precarietà.

Queste trasformazioni riguardano l’uguaglianza delle opportunità, la lotta alle diseguaglianze e allo stato di indigenza, la politica di inclusione, la riorganizzazione dello spazio e il ruolo delle città, l’organizzazione della mobilità, la redistribuzione del tempo, il ricambio generazionale e la parità di genere, le forme della partecipazione civile, la democrazia economica, una rinnovata strategia per le PMI e per il sistema cooperativo, la formazione permanente e lo sviluppo della comunicazione e del pluralismo dell’informazione.

Queste trasformazioni non possnoo prescindere dal quadro geo-politico internazionale in un mondo globalizzato dove l’Unione europea deve essere protagonista di un’azione a sostegno del multilateralismo, della riforma delle Nazioni Unite e delle relazioni speciali con il Mediterraneo e con il continente africano.

4. DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO

E’ evidente che un progetto siffatto pone la questione ineludibile delle conseguenze per il sistema democratico europeo e per le democrazie nazionali all’interno del nostro modello di una comunità europea di diritto che siamo tutti chiamati a valorizzare e a difendere nella giornata in cui si celebra in Italia la vittoria contro il fascismo e il nazismo.

