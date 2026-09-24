Accusa un malore e muore Fabio Saraceno

Ha accusato un malore mentre era impegnato in un servizio fotografico ad un matrimonio che si stava celebrano a palazzo del Vermexio. Aaa nulla è valso l’intervento dell”ambulanza del 118 per strapparlo alla morte. È scomparsi così Fabio Saraceno, che aveva ereditato dal padre, il cavaliere Giuseppe Saraceno, la passione e il mestiere ti fotografo.

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“La morte improvvisa, stasera, nell’androne di Palazzo Vermexio, del fotografo Fabio Saraceno, impegnato per un matrimonio, mi lascia sgomento e ha provocato un forte turbamento in tutto il personale del Comune di Siracusa presente negli uffici. Il senso di impotenza davanti a una fine così inattesa quanto rapida, avvenuta in quella che è considerata la casa di tutti, accentua lo smarrimento e il senso di pietà. Con il pensiero rivolto al padre Giuseppe, storico fotoreporter venuto a mancare qualche anno fa, ci stringiamo con sincera partecipazione attorno alla famiglia.”. Lo dichiara il sindaco Francesco Italia.