Aggiudicato per 250mila euro il marchio storico del Catania: Pelligra vince l’asta e riporta a casa il logo della matricola 11.700

CATANIA – Un’estenuante e appassionante battaglia a colpi di rilanci telematici restituisce alla città di Catania e al suo popolo un frammento identitario fondamentale. Alle ore 12:11 si è conclusa ufficialmente l’asta fallimentare per l’assegnazione dello storico logo appartenuto alla matricola 11.700 del Catania Calcio, la società scomparsa nel 2022.

Pubblicità

Ad aggiudicarsi il simbolo ultradecennale della tradizione rossazzurra è stato il Catania FC guidato dal patron italo-australiano Ross Pelligra, al termine di una gara incerta che si sarebbe dovuta chiudere alle 11:00 ma che si è prolungata per oltre un’ora a causa dei continui Rilanci della concorrenza.

Duello all’ultimo rilancio con Revolution Group: offerta finale a 250mila euro

A contendersi la titolarità del marchio è stato un vero e proprio duello a due tra il Catania FC ed il gruppo Revolution Group. L’intensa sfida di offerte si è arrestata soltanto quando il vice presidente vicario del club etneo, Vincenzo Grella, ha piazzato la cifra tonda e vincente di 250.000 euro.

Dalla sede di Revolution Group trapela la soddisfazione per aver condotto la contesa “a testa alta”, nonostante le perplessità e le forti polemiche espresse dalla piazza e dalla tifoseria organizzata nei giorni precedenti l’asta.

Ora il Catania FC avrà sette giorni di tempo per saldare l’importo pattuito alla curatela fallimentare. Oltre ai 250mila euro dell’aggiudicazione, la proprietà Pelligra verserà un ulteriore importo stimato in circa 100mila euro tra imposte, spese procedurali e adempimenti burocratici per completare l’iter di voltura e l’acquisizione materiale del logo.

Entusiasmo tra i tifosi e la t-shirt celebrativa di Vincenzo Grella

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente sui canali social del club attraverso la piattaforma X, scatenando una risposta d’entusiasmo unanime da parte della tifoseria. L’operazione “marchio” segue a breve distanza di tempo un altro storico traguardo raggiunto dalla proprietà Pelligra: l’acquisizione e il percorso di riapertura del centro sportivo Torre del Grifo Village.

All’uscita dall’esito dell’asta, il vice presidente Vincenzo Grella ha mostrato con orgoglio una maglia celebrativa speciale recante i tre loghi che hanno contrassegnato l’evoluzione storica della squadra rossazzurra: un merchandising simbolo che potrebbe presto accompagnare il lancio delle nuove iniziative commerciali e di branding del club.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale