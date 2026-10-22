Avola, proseguono gli interventi di difesa della costa per 18 milioni: il sindaco Cannata fa il punto sui lavori antierosione

AVOLA (SR) – Prosegue a pieno ritmo lungo la fascia costiera di Avola il programma straordinario di interventi infrastrutturali destinato alla salvaguardia del litorale, al contrasto dell’erosione e alla riqualificazione dei luoghi simbolo affacciati sul mare. Un piano organico che vede sul piatto un investimento complessivo di ben 18 milioni di euro, pensato per coniugare la sicurezza idrogeologica delle aree abitate con la promozione turistica ed economica del territorio.

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A fare il punto sui cantieri aperti e sugli obiettivi dell’amministrazione comunale è il sindaco Rossana Cannata, che rivendica la centralità della programmazione pluriennale avviata negli anni scorsi per la tutela delle spiagge aretusee.

Cannata: «Infrastrutture, case e attività al sicuro dall’erosione»

«Avola è mare, e il mare rappresenta una delle nostre risorse più preziose, un patrimonio che caratterizza la nostra identità nel panorama siracusano e siciliano – dichiara il primo cittadino Rossana Cannata –. Negli anni, grazie a una programmazione costante e ai finanziamenti intercettati, abbiamo portato avanti numerosi investimenti per la difesa delle coste e la fruibilità dei nostri spazi. Un lavoro che prosegue e che ci ha permesso di riqualificare splendidi luoghi affacciati sul mare, oggi restituiti a cittadini e turisti».

La priorità dell’ente locale resta la prevenzione dei rischi legati alle mareggiate e all’arretramento della linea di costa: «Difendere il litorale significa in primo luogo proteggere le abitazioni private, le infrastrutture viarie e le attività commerciali nate a ridosso del mare. Lavoriamo su interventi strutturali di salvaguardia, ai quali si affiancheranno i lavori di ripascimento dell’arenile».

Un piano da 18 milioni di euro: le opere in corso

La strategia antierosione poggia su una dotazione finanziaria imponente, sviluppatasi in due distinti step programmatici:

Primi 10 milioni di euro: Risorse già impegnate ed erogate durante la precedente amministrazione guidata da Luca Cannata per le prime opere d’emergenza e messa in sicurezza;

Risorse già impegnate ed erogate durante la precedente amministrazione guidata da per le prime opere d’emergenza e messa in sicurezza; Ulteriori 8 milioni di euro: Il nuovo pacchetto finanziario in fase di esecuzione per il completamento delle barriere;

Il nuovo pacchetto finanziario in fase di esecuzione per il completamento delle barriere; Tipologia dei lavori: Realizzazione e potenziamento di barriere frangiflutto emersi e soffolti, posa di massicciate a protezione delle pareti rocciose soggette a crollo e sistemazione delle scogliere, a cui faranno seguito gli interventi di ripascimento morbido delle spiagge.

«Il mare racconta la nostra storia marinara – conclude il sindaco Rossana Cannata –. Vogliamo continuare a prendercene cura garantendo sicurezza alle infrastrutture e rendendo sempre più accessibile la bellezza della nostra costa».

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