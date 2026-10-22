Ad Augusta nasce lo Sportello Digitale Politiche Giovanili: nuovo canale diretto di dialogo tra giovani e Comune

AUGUSTA (SR) – L’Amministrazione comunale di Augusta compie un passo concreto verso l’inclusione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni nella vita pubblica locale. È stato ufficialmente attivato lo Sportello Digitale Politiche Giovanili, un nuovo spazio virtuale pensato per favorire l’ascolto, il confronto e la presentazione di progetti proposti dai giovani della città.

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Il servizio è già operativo ed è facilmente accessibile attraverso il portale web istituzionale del Comune di Augusta, posizionato all’interno della sezione «Link rapidi».

Un punto di contatto per cittadini, associazioni e realtà locali

La piattaforma rappresenta il primo intervento concreto ideato e promosso da Alessandro Giangrande, di recente nominato consulente del sindaco per le Politiche Giovanili. Attraverso questo canale digitale, giovani cittadini, gruppi informali, associazioni e realtà del terzo settore operanti nell’ambito giovanile potranno:

Presentare idee e progetti per la valorizzazione del territorio;

Segnalare esigenze, criticità o richieste specifiche legate al mondo giovanile;

Sollecitare e richiedere incontri con i referenti dell’amministrazione su temi d’interesse collettivo.

Di Mare e Giangrande: «Ascolto e partecipazione per costruire il futuro della città»

Dall’Amministrazione comunale si evidenzia il valore strategico dell’iniziativa per abbattere le distanze tra le istituzioni e le nuove generazioni:

«Vogliamo un Comune sempre più vicino ai giovani, capace di ascoltare le loro idee, comprenderne le esigenze e trasformare il confronto in opportunità concrete – sottolinea il sindaco Giuseppe Di Mare –. L’attivazione di questo sportello è un primo passo per rendere il dialogo più semplice e diretto. Crediamo che i giovani debbano partecipare alle scelte che riguardano il futuro della nostra comunità. Ringrazio Alessandro Giangrande per l’impegno e per aver promosso questa iniziativa».

Entusiasta anche il commento di Alessandro Giangrande: «Ringrazio il sindaco per la costante sensibilità dimostrata verso le tematiche giovanili e per aver accolto questa proposta. Il nostro impegno parte dall’ascolto e punta ai risultati, con la consapevolezza che ogni passo avanti per i giovani è un passo avanti per il futuro di tutta la città di Augusta».

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