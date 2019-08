Messa in moto la macchina organizzativa della Protezione Civile comunale, per far fronte all’ondata di calore prevista per oggi giovedì 8 agosto con allarme arancione. Sul sito della Protezione Civile, si potranno trovare suggerimenti e indicazioni per scongiurare eventuali problemi di salute causati dalle alte temperature previste nei prossimi giorni.

Comments

comments