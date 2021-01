Allerta Meteo della Protezione Civile: temporali e venti di burrasca, criticità in Sicilia

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, 2 gennaio, allerta meteo gialla in Sicilia

Bollettini di vigilanza per giorno 2 gennai 2021

Precipitazioni:

Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, dalla serata, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici centro-settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli

