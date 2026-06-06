Marina di Priolo Gargallo, domenica di sole: mare calmo e temperature estive

PRIOLO GARGALLO (Siracusa) – Domenica 7 giugno si preannuncia come una giornata perfetta per godersi il mare a Marina di Priolo Gargallo. Le previsioni meteo confermano cielo sereno, temperature estive e mare calmo, condizioni ideali per l’apertura della stagione balneare sulla costa ionica siracusana.

Sole e caldo, ma senza eccessi

Il termometro segnerà una massima di 29°C nelle ore centrali della giornata, con una minima notturna di 20°C. La temperatura percepita raggiungerà i 30°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili intorno al 65%. Il cielo sarà completamente sereno per tutta la giornata, senza alcuna possibilità di precipitazioni.

Il vento di maestrale, proveniente da nord-ovest, soffierà con intensità moderata tra gli 8 e i 12 km/h, garantendo una piacevole brezza che renderà più sopportabile il caldo nelle ore centrali. Nel pomeriggio sono previste raffiche fino a 18 km/h.

Mare calmo e acqua a 22 gradi

Le condizioni del mare sono ottimali per la balneazione. Lo stato del mare è calmo, con onde che non supereranno i 0,5 metri di altezza. La temperatura dell’acqua si attesta sui 22°C, ideale per i primi bagni della stagione. La visibilità è eccellente, oltre i 15 chilometri, e la trasparenza dell’acqua permetterà anche attività di snorkeling.

Le correnti marine saranno deboli, con direzione prevalente nord-sud lungo la costa, garantendo condizioni di sicurezza per i bagnanti. La Guardia Costiera ha issato bandiera verde su tutte le spiagge della zona, segnale di balneazione sicura e senza rischi.

Lidi aperti e servizi attivi

Gli stabilimenti balneari di Marina di Priolo Gargallo sono pronti ad accogliere i primi turisti e i residenti, offrendo il servizio completo di ombrelloni, lettini, bar-ristorante e noleggio di pedalò.

Per chi preferisce le spiagge libere, l’accesso è garantito lungo il Lungomare, dove sono disponibili docce pubbliche e parcheggi gratuiti. Le rampe per disabili permettono l’accessibilità anche a persone con mobilità ridotta.

Il servizio di assistenza bagnini sarà operativo dalle 9:00 alle 19:00 su tutte le spiagge attrezzate, garantendo la sicurezza dei bagnanti. Sono inoltre disponibili campi da beach volley e aree giochi per bambini.

Gli orari migliori per il mare

Gli esperti consigliano di approfittare delle ore mattutine, tra le 7:00 e le 12:00, quando il mare è completamente piatto e la temperatura è ancora gradevole. Nel pomeriggio, la fascia oraria ideale va dalle 16:00 alle 19:00, quando la brezza marina rinfresca l’aria e il sole è meno intenso.

Da evitare l’esposizione prolungata tra le 13:00 e le 16:00, quando l’indice UV sarà alto: raccomandato l’uso di protezione solare SPF 50+ e idratazione frequente.

Il tramonto, previsto per le 20:16, offrirà uno spettacolo suggestivo sulla costa ionica, momento ideale per una passeggiata sul litorale di Marina di Priolo Gargallo

Attività e sport acquatici

La giornata si presta perfettamente per numerose attività. Oltre alla classica balneazione, le condizioni meteo-marine favoriscono lo snorkeling grazie all’ottima visibilità subacquea, gli sport acquatici come stand up paddle e kayak, e le escursioni in barca lungo la costa.

Gli appassionati di pesca sportiva troveranno condizioni ideali, con mare calmo e buona visibilità. I diving center locali organizzano immersioni guidate per esplorare i fondali della costa ionica.

Come raggiungere Marina di Priolo

Marina di Priolo Gargallo è facilmente raggiungibile da Siracusa (15 km) e da Catania (50 km) percorrendo la strada statale 114. Sono disponibili parcheggi gratuiti lungo il lungomare e parcheggi custoditi presso gli stabilimenti balneari (3-5 euro al giorno).

Il servizio di trasporto pubblico Ast collega Siracusa a Priolo con corse regolari, con fermata Priolo Gargallo, da Priolo Gargallo Navetta per Marina di Priolo.

Sicurezza e contatti utili

Per qualsiasi emergenza in mare, è attivo il numero della Guardia Costiera 1530 e il servizio di emergenza sanitaria 118. La Capitaneria di Porto di Augusta (tel. 0931 983611) coordina le operazioni di soccorso in mare.

La Polizia Municipale di Priolo Gargallo (0931 770730) garantisce la sicurezza sulle spiagge e il rispetto delle ordinanze balneari.

Nei dintorni

Chi desidera abbinare il mare alla cultura può visitare la vicina Siracusa con il suo centro storico di Ortigia (15 km), la Riserva Naturale delle Saline di Priolo (3 km) per gli amanti del birdwatching, o il sito archeologico di Megara Hyblaea (5 km), antica colonia greca.

In sintesi: domenica 7 giugno a Marina di Priolo Gargallo si preannuncia come la giornata perfetta per inaugurare l’estate sulla costa ionica. Sole, mare calmo e servizi efficienti attendono residenti e turisti per un weekend all’insegna del relax e del divertimento.

Redazione Meteo & Mare WLTV