Oroscopo settimanale dal 6 al 12 giugno 2026

Una settimana ricca di energia e cambiamenti attende i dodici segni dello zodiaco. Tra Venere in transito favorevole e Marte che spinge all’azione, scopriamo cosa riservano gli astri dal 6 al 12 giugno.

♈ ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Settimana di rilancio. Dopo un periodo di riflessione, l’Ariete torna alla carica con rinnovata energia. Sul lavoro si aprono opportunità interessanti: non abbiate paura di osare. In amore, dialogo e complicità rafforzano il legame di coppia. I single potrebbero fare incontri stimolanti nel weekend. Attenzione alle finanze: evitate spese impulsive.

Voto: 8 ⭐⭐⭐⭐

♉ TORO (21 aprile – 20 maggio)

Settimana di consolidamento. Il Toro si concentra sulla stabilità, sia emotiva che professionale. È il momento giusto per portare a termine progetti iniziati tempo fa. In amore, la routine potrebbe pesare: sorprendete il partner con un gesto inaspettato. Mercoledì e giovedì sono le giornate più favorevoli per trattative economiche.

Voto: 7 ⭐⭐⭐

♊ GEMELLI (21 maggio – 21 giugno)

Settimana brillante. I Gemelli sono al centro dell’attenzione e sanno come sfruttare al meglio questa posizione. Creatività e comunicazione sono ai massimi livelli: perfetto per presentazioni, colloqui e nuovi contatti. In amore, fascino irresistibile. Attenzione solo a non disperdere le energie in troppe direzioni contemporaneamente.

Voto: 9 ⭐⭐⭐⭐⭐

♋ CANCRO (22 giugno – 22 luglio)

Settimana introspettiva. Il Cancro sente il bisogno di rallentare e dedicarsi alla sfera personale. Ottimo momento per rafforzare i legami familiari e prendersi cura di sé. Sul lavoro, meglio non forzare: lasciate che le cose maturino naturalmente. In amore, dolcezza e comprensione sono le chiavi per superare piccole incomprensioni.

Voto: 6 ⭐⭐

♌ LEONE (23 luglio – 23 agosto)

Settimana di protagonismo. Il Leone brilla e conquista consensi ovunque vada. Sul lavoro, le vostre idee vengono finalmente riconosciute: è il momento di chiedere ciò che meritate. In amore, passione alle stelle, soprattutto nel weekend. Domenica potrebbe riservare una sorpresa gradita. Occhio solo a non risultare troppo egocentrici.

Voto: 8,5 ⭐⭐⭐⭐

♍ VERGINE (24 agosto – 22 settembre)

Settimana organizzativa. La Vergine mette ordine in ogni ambito della vita. Perfetto per sistemare questioni burocratiche, riorganizzare spazi e pianificare il futuro. Sul lavoro, precisione e metodo premiano. In amore, cercate di essere meno critici e più spontanei: il partner apprezzerà. Giovedì giornata top per la salute.

Voto: 7 ⭐⭐⭐

♎ BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana equilibrata. La Bilancia trova finalmente l’armonia cercata. Relazioni sociali favorevoli: è il momento giusto per ampliare la rete di conoscenze. Sul lavoro, collaborazioni proficue. In amore, serenità e complicità. Martedì e mercoledì sono le giornate migliori per decisioni importanti. Weekend dedicato al relax.

Voto: 8 ⭐⭐⭐⭐

♏ SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)

Settimana intensa. Lo Scorpione vive emozioni forti e contrastanti. Sul lavoro, determinazione e intuito portano risultati concreti, ma attenzione a non essere troppo polemici con i colleghi. In amore, passione travolgente ma anche possibili gelosie. Sabato giornata ideale per chiarimenti. Curate di più il riposo.

Voto: 7,5 ⭐⭐⭐⭐

♐ SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)

Settimana avventurosa. Il Sagittario ha voglia di novità e cambiamento. Ottimo periodo per viaggi, anche brevi, e per esplorare nuovi orizzonti professionali. In amore, leggerezza e divertimento. I single sono particolarmente favoriti. Venerdì potrebbe arrivare una proposta interessante. Attenzione alle spese eccessive.

Voto: 8 ⭐⭐⭐⭐

♑ CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)

Settimana impegnativa. Il Capricorno affronta responsabilità importanti con la solita serietà. Sul lavoro, i risultati non mancheranno ma richiedono sacrificio. In amore, dedicate più tempo al partner: la relazione ha bisogno di attenzioni. Mercoledì giornata critica: mantenete la calma. Weekend rigenerante.

Voto: 6,5 ⭐⭐⭐

♒ ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

Settimana innovativa. L’Acquario è pieno di idee originali e vuole metterle in pratica. Sul lavoro, la vostra visione futuristica viene apprezzata: proponete progetti ambiziosi. In amore, bisogno di libertà ma anche di complicità intellettuale. Giovedì giornata fortunata per nuovi incontri. Curate le amicizie.

Voto: 8 ⭐⭐⭐⭐

♓ PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Settimana emotiva. I Pesci navigano tra sogni e realtà con la loro sensibilità caratteristica. Sul lavoro, l’intuito vi guida verso scelte giuste, fidatevi. In amore, romanticismo e tenerezza rafforzano il legame. I single potrebbero innamorarsi di un’amicizia. Lunedì e martedì giornate creative. Attenzione a non farvi influenzare troppo dagli altri.

Voto: 7,5 ⭐⭐⭐⭐

I CONSIGLI DELLA SETTIMANA

Giornata top: Mercoledì 10 giugno – Luna favorevole per decisioni importanti

Segno fortunato della settimana: Gemelli

Segno da coccolare: Cancro

Colore portafortuna: Verde smeraldo

Numero fortunato: 7