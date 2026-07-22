Assalti con escavatori a Palazzolo. CNA Siracusa: “Chiesto incontro urgente al Prefetto”

Il centro di Palazzolo colpito nella notte da un atto di violenza estremo ai danni di due attività commerciali. Sarebbero due gioiellerie del borgo ibleo ad essere prese di mira in un doppio assalto condotto con degli escavatori usati come arieti.

Per “Gora Preziosi” il colpo ha raggiunto il suo scopo, per “Le Griffe” invece è fallito lasciando dietro di sé parti di devastazione.

Danni e minacce

I danni alle strutture sono ingenti, ma a preoccupare sono state anche le minacce e intimidazioni dei malviventi ai passanti che hanno assistito nel centro cittadino.

Gianpaolo Miceli, Segretario Territoriale di CNA Siracusa definisce i malviventi parassiti: “Come vorreste definire quelle persone che distruggono tutto quello che, pazientemente, si costruisce… Come chiamereste quei parassiti che vivono sui sacrifici altrui, quelli che non guardano in faccia niente e nessuno?

Speravamo di aver arginato un fenomeno schifoso ma è evidente che non è ancora finita, forse non è mai finita. È chiaramente necessario garantire un presidio maggiore a tutela di tutta l’area interna“.

Un’azione immediata contro la criminalità

L’associazione di categoria annuncia un’azione istituzionale immediata. CNA Siracusa, infatti, chiederà nelle prossime ore un incontro urgente al Prefetto, per sollecitare misure di sicurezza straordinarie e un rafforzamento del controllo del territorio montano.

“Non possiamo – dice Rosanna Magnano, Presidente Provinciale di CNA Siracusa – lasciare i nostri imprenditori in balia di criminali senza scrupoli. Questi assalti sono un attacco diretto all’economia sana, al diritto al lavoro e alla serenità di intere comunità. Le nostre Istituzioni e le Forze dell’Ordine devono dare una risposta corale e immediata. Esprimiamo la nostra totale solidarietà, vicinanza e supporto ai titolari di ‘Gora Preziosi’ e ‘Le Griffe’, vittime di una violenza inaccettabile“.

Anche il Presidente Comunale di CNA Palazzolo Acreide Nina Tanasi esprime sgomento per l’accaduto nella sua città: “C’è rabbia, dolore e un forte senso di impotenza nel vedere i sacrifici di una vita sventrati dalle benne degli escavatori nel cuore della notte. I nostri centri e le nostre aree interne non possono trasformarsi in zone franche.

La richiesta di una maggiore presenza dello Stato oggi non è solo un appello, ma una necessità vitale per la sopravvivenza stessa del nostro commercio di vicinato e per la sicurezza dei cittadini palazzolesi“.