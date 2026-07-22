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Ambiente, Sicilia, Siracusa

SP 58, SP 104 e SP 110 strade dimenticate. Scimonelli: urge intervento

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Seguici e aiutaci a crescerestrade dimenticate

La SP 58, SP 104 e SP 110 sembrano quasi strade sempre più dimenticate. Lungo queste arterie provinciali si accumulano rifiuti ai margini della carreggiata e la vegetazione è cresciuta fino a compromettere la visibilità in numerose intersezioni.

L’erba, in alcuni punti, supera l’altezza di una persona creando evidenti rischi per la sicurezza della circolazione. A tal proposito interviene Ivan Scimonelli del Capogruppo consiliare Insieme: “È lecito chiedersi se chi amministra il Libero Consorzio percorra quotidianamente queste strade e se non si sentano in dovere di raccogliere e rappresentare anche le più semplici esigenze dei territori, segnalando criticità come queste e sollecitando interventi tempestivi”.

Mentre si presta attenzione a questioni di minima rilevanza, si continua a trascurare la manutenzione ordinaria di infrastrutture essenziali per i cittadini siracusani. Per questo chiediamo – conclude – un intervento urgente di pulizia dei margini stradali, rimozione dei rifiuti e sfalcio della vegetazione lungo la SP 58, la SP 104 e la SP 110, restituendo sicurezza e decoro a tre importanti arterie provinciali.

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