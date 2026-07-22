Le fiamme invadono strade e autostrade, chiusa la SS114 “Orientale Sicula”



Criticità lungo le arterie di collegamento siciliane. Incendio sulla A19 Palermo-Catania a Resuttano, nube di fumo nero riduce la visibilità. Chiuse anche SS118 e SS189. Traffico deviato, sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

La Sicilia va a fuoco. Numerose strade sono lambite dalle fiamme e in alcuni casi tratti di strada sono interrotti. A causa dei roghi di vegetazione e sterpaglie si sono verificate criticità anche lungo le principali arterie di collegamento dell’Isola.

A19 Palermo-Catania: fiamme a Resuttano

Un incendio è divampato oggi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Resuttano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, partite con tutta probabilità dalle sterpaglie, si sono propagate agli alberi a ridosso della carreggiata e hanno interessato anche un deposito di barriere «New Jersey» dell’Anas.

La combustione del materiale plastico ha provocato una densa nube di fumo nero che ha interessato il tratto autostradale, riducendo notevolmente la visibilità e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale.

SS114 “Orientale Sicula”: chiuso il tratto a Catania

Chiuso il tratto sulla SS114 “Orientale Sicula” in direzione Messina, dal km 111,700 al km 113,000, a Catania, a causa di un incendio. Le deviazioni avvengono in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

SS118 “Corleonese Agrigentina”: chiusa ad Agrigento

A causa di un incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Il traffico è deviato sul posto.

SS189 “Della Valle del Platani”: chiusa a Castronovo

Anas informa che, a causa di un incendio alla vegetazione circostante, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 189 “Della Valle del Platani”, tra il km 17,900 e il km 21,500, nel territorio comunale di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. La viabilità è deviata sulla strada provinciale 58.