Stangata d’estate ai distributori: l’onda lunga del caro-carburanti si abbatte sulla Sicilia

Diesel oltre i 2 euro al litro, benzina a 1,949 euro. A rischio il bilancio di famiglie e pendolari per vacanze e trasporti sull’Isola. Mimit lancia l’app “Osservaprezzi Carburanti” per confrontare i listini. Brent tra 86 e 91 dollari al barile.

In Sicilia, dove autostrade e statali sono le arterie essenziali per raggiungere le mete balneari e muovere le merci, l’aumento dei carburanti sta trasformando ogni spostamento in un salasso.

I dati aggiornati al 22 luglio 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) sono eloquenti. Sulla rete ordinaria la benzina in modalità self service costa in media 1,949 euro al litro, mentre il gasolio ha toccato quota 2,124 euro. Va peggio in autostrada: la verde sale a 2,040 euro e il diesel a 2,196 euro.

Non sono ritocchi marginali: il differenziale tra rete ordinaria e autostradale è di circa 9,1 centesimi al litro per la benzina e 7,2 centesimi per il gasolio.

La tempesta perfetta

A gonfiare i listini è una “tempesta perfetta” di tre elementi. Anzitutto le tensioni geopolitiche: i venti di crisi in Medio Oriente, con le minacce allo Stretto di Hormuz, hanno spinto il Brent a oscillare tra 86 e 91 dollari al barile, contro i 72 di inizio luglio.

Poi la leva fiscale: da inizio mese è venuto meno il taglio temporaneo delle accise predisposto dal governo in primavera. Infine, l’effetto stagione: l’estate, complice il boom della domanda, amplifica i rincari rendendo il carburante una spesa quasi obbligata.

Il diesel oltre i 2 euro: allarme per la logistica

A preoccupare il tessuto produttivo è soprattutto il diesel, stabilmente oltre i 2 euro al litro. È il “carburante del lavoro”, indispensabile per furgoni, veicoli commerciali e l’intera logistica dell’isola. Prezzi così elevati rischiano di scaricarsi a cascata sui costi finali delle merci e lungo tutta la filiera distributiva.

L’app per difendersi dai rincari

Per difendersi in questa fase instabile, dal 20 luglio 2026 il Mimit ha reso disponibile gratuitamente l’app “Osservaprezzi Carburanti”, che consente agli automobilisti di individuare il distributore più vicino e confrontare i listini con la media regionale.

La trasparenza, garantita dall’obbligo per i gestori di comunicare i prezzi e dall’impossibilità di ritoccarli al rialzo nella stessa giornata, diventa l’arma principale dei consumatori.

I consigli per risparmiare

I consigli restano pragmatici: verificare i prezzi prima di partire, privilegiare il self service fuori dalle tratte autostradali e confrontare gli impianti nell’area, perché in tempi di forte variabilità anche pochi chilometri possono tradursi in un risparmio significativo sul pieno.