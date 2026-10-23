Augusta, oltre 1,6 milioni di euro dalla Manovra regionale: Auteri illustra i fondi per illuminazione, Brucoli e viabilità costiera

Read this article in English→

AUGUSTA (SR) – Ammonta a 1 milione e 640 mila euro il pacchetto di finanziamenti destinato alla città di Augusta nell’ambito della recente Variazione di Bilancio approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. A renderne noti i dettagli è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Carlo Auteri, che traccia la mappa delle tre opere pubbliche ammesse a finanziamento regionale per il territorio megarese.

Pubblicità

Un pacchetto d’interventi che spazia dalla rigenerazione del patrimonio storico-architettonico alla messa in sicurezza delle arterie stradali costiere, fino al risparmio energetico dei servizi comunali.

I tre interventi nel dettaglio: Brucoli, Faro Santa Croce e illuminazione

La ripartizione dei fondi regionali destinati al Comune di Augusta risponde a tre linee d’azione strategiche:

Riqualificazione viaria Faro Santa Croce-Brucoli (840.000 euro): La quota economica più consistente servirà per il restyling e la manutenzione straordinaria della carreggiata stradale nel tratto costiero compreso tra la zona del Faro Santa Croce e la frazione marinara di Brucoli. I lavori comprenderanno la realizzazione di percorsi pedonali dedicati e l’installazione di nuovo arredo urbano;

La quota economica più consistente servirà per il restyling e la manutenzione straordinaria della carreggiata stradale nel tratto costiero compreso tra la zona del Faro Santa Croce e la frazione marinara di Brucoli. I lavori comprenderanno la realizzazione di percorsi pedonali dedicati e l’installazione di nuovo arredo urbano; Rigenerazione del Castello Aragonese di Brucoli (500.000 euro): Mezzo milione di euro per l’intervento di restauro e valorizzazione urbana dell’antico monumento difensivo, simbolo storico del borgo marinaro augustano;

Mezzo milione di euro per l’intervento di restauro e valorizzazione urbana dell’antico monumento difensivo, simbolo storico del borgo marinaro augustano; Efficientamento illuminazione pubblica (300.000 euro): Risorse destinate alla modernizzazione della rete d’illuminazione per abbattere i consumi energetici e migliorare la sicurezza sulle strade.

Auteri: «Trasformare le risorse in cantieri concreti»

«Si tratta di risorse importanti, frutto di un lavoro mirato condotto a Palazzo dei Normanni per dare risposte concrete alle esigenze del territorio – dichiara il deputato regionale Carlo Auteri –. Augusta necessita di investimenti che migliorino la qualità della vita dei cittadini, valorizzino le sue bellezze e rendano più sicuri gli spazi pubblici».

Commentando i singoli capitoli di spesa, il parlamentare all’ARS aggiunge: «La riqualificazione del collegamento tra il Faro Santa Croce e Brucoli rappresenta un’opportunità sia sul piano della viabilità che su quello della vivibilità e del turismo. Allo stesso modo, investire sul Castello Aragonese significa riconoscere e tutelare il valore della nostra storia. La credibilità della politica si misura sulla capacità di trasformare l’ascolto delle comunità in opportunità: seguiremo da vicino i passaggi amministrativi affinché i finanziamenti si traducano presto in cantieri operativi per la provincia di Siracusa».

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale