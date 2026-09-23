Avola, nuova viabilità dalla SS115 al lungomare

Entra nel vivo ad Avola il progetto per il “Raddoppio della SS115 dalla rotatoria sulla circonvallazione a viale Pertini”, uno degli interventi programmati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata per ridisegnare la mobilità tra l’ingresso della città e la zona costiera.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria lungo l’area del Canale di Gronda, con l’obiettivo di creare un collegamento più diretto tra la SS115, via Siracusa e viale Pertini, garantendo così un accesso più funzionale anche al lungomare.

“È un intervento importante perché qui realizziamo una strada da zero: un nuovo asse viario che collegherà la SS115 e via Siracusa con viale Pertini e, quindi, con il nostro lungomare”, dichiara il sindaco Rossana Cannata. “Una nuova strada, nuovi parcheggi e una viabilità più funzionale significano migliorare concretamente l’accessibilità e i collegamenti di una parte strategica della città”.

Un investimento da 3,8 milioni di euro

Il progetto esecutivo, approvato dal Comune nel 2025, è finanziato con 3,8 milioni di euro attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

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“È il risultato di un percorso che parte dalla programmazione e dalla capacità di intercettare le risorse e che oggi si traduce in opere concrete”, sottolinea Cannata, evidenziando come le risorse della programmazione FSC del Governo Meloni consentano di intervenire su un’infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo della città.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di lavori dedicati alla mobilità urbana, che negli ultimi anni ha interessato anche i collegamenti verso le zone balneari e lo sviluppo della mobilità ciclopedonale.

Un nuovo asse per collegare città e costa

Secondo l’Amministrazione comunale, il nuovo collegamento consentirà di intervenire sulla viabilità di una delle aree strategiche di Avola, migliorando i collegamenti tra il sistema viario principale, le zone periferiche e la fascia costiera.

“Stiamo intervenendo contemporaneamente su diversi assi della mobilità urbana con un obiettivo preciso: rendere Avola più facilmente percorribile, creare collegamenti più efficienti tra il centro, le aree periferiche e la costa e accompagnare la crescita della città con infrastrutture adeguate”, aggiunge il sindaco.

L’opera punta quindi a integrare il sistema della viabilità esistente con una nuova direttrice, accompagnata dalla realizzazione di nuovi parcheggi e da una riorganizzazione dei collegamenti nell’area interessata.

“Ogni finanziamento ottenuto deve diventare un cantiere e ogni cantiere un servizio per i cittadini. È questa la direzione che continuiamo a seguire”, conclude Cannata. “Dalla programmazione ai lavori, trasformiamo le risorse in opere concrete. I fatti parlano e Avola continua a cambiare”.