Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Eventi, Italia, Priolo Gargallo, Sicilia

Biker’s Fest 2026: Maresanto accende i motori a Priolo

Giovedì 17 luglio, dalle 19:30, musica live, gastronomia e spettacolo in V.le Annunziata
0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Rombo di motori e fiamme sul palco. Giovedì 17 luglio torna il Biker’s Fest negli spazi di Maresanto, in Viale Annunziata 10A a Priolo Gargallo, con una serata all’insegna del rock, del buon cibo e della cultura biker.

Il programma

Si parte alle 19:30 con il dj set di Samy DJ, che scalderà l’atmosfera fino alle 21:30, quando saliranno sul palco i Texana, rock band live pronta a infiammare la serata.

Stand gastronomici

Non mancherà l’offerta food & drink:

  • Cavatelli con sugo di maiale
  • Pizze e pizzoli
  • Panini con salsiccia
  • Hot dog

Il tutto accompagnato da vino, cocktail e birra.

Non solo musica

Tra le attrazioni della serata: body painting, tattoo e altre sorprese per gli appassionati delle due ruote e non solo.

Appuntamento dalle 19:30 a Maresanto, Priolo Gargallo.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts