Biker’s Fest 2026: Maresanto accende i motori a Priolo

Rombo di motori e fiamme sul palco. Giovedì 17 luglio torna il Biker’s Fest negli spazi di Maresanto, in Viale Annunziata 10A a Priolo Gargallo, con una serata all’insegna del rock, del buon cibo e della cultura biker.
Il programma
Si parte alle 19:30 con il dj set di Samy DJ, che scalderà l’atmosfera fino alle 21:30, quando saliranno sul palco i Texana, rock band live pronta a infiammare la serata.
Stand gastronomici
Non mancherà l’offerta food & drink:
- Cavatelli con sugo di maiale
- Pizze e pizzoli
- Panini con salsiccia
- Hot dog
Il tutto accompagnato da vino, cocktail e birra.
Non solo musica
Tra le attrazioni della serata: body painting, tattoo e altre sorprese per gli appassionati delle due ruote e non solo.
Appuntamento dalle 19:30 a Maresanto, Priolo Gargallo.