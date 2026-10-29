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Bosnia, precipita elicottero militare italiano CH-47 della missione Eufor Althea: 3 morti e 12 feriti

L'incidente si è verificato durante un volo di routine nella regione di Brčko. Il ministero della Difesa attende conferme ufficiali sull'identità e sulle condizioni del personale coinvolto.
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BRČKO / SARAJEVO – Drammatico incidente nei cieli dei Balcani. Un elicottero militare italiano CH-47, impiegato nell’ambito della missione internazionale Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, è precipitato nel pomeriggio di oggi per cause ancora in fase di accertamento.

La notizia dell’impatto è stata confermata dal sindaco della città di Brčko, Siniša Milić, che ha fornito un primo e tragico bilancio dell’accaduto: 3 vittime decorse e 12 feriti.

«Tutti i feriti sono stati presi in carico presso l’ospedale di Brčko, dove il personale medico si trova attualmente in stato di massima allerta».

Siniša Milić, Sindaco di Brčko

Il quadro clinico dei feriti è stato avvalorato anche dalle dichiarazioni di Salih Ibrahimbegović, portavoce del Centro Sanitario di Brčko. Al momento non sono state rese note le nazionalità ufficiali delle persone rimaste coinvolte o decedute nel sinistro.

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La nota del Ministero della Difesa e il comunicato di Eufor

Il Ministero della Difesa italiano ha mantenuto la massima cautela, specificando in una nota ufficiale che «non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise e verificate, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute e le condizioni del personale coinvolto».

Dalla sede del comando della missione a Sarajevo giungono i primi dettagli operativi:

«L’Eufor conferma che oggi si è verificato un incidente durante un’operazione di routine nella regione di Brčko, che ha provocato la caduta di uno dei propri velivoli. Invitiamo la cittadinanza a non diffondere notizie non verificate e ad attenersi esclusivamente ai canali d’informazione ufficiali».

Inchiesta sulle cause dell’incidente

Le autorità militari e le forze investigative dell’Eufor hanno avviato le procedure di isolamento dell’area dell’impatto per effettuare i rilievi tecnici necessari a chiarire le dinamiche del cedimento o dell’errore di manovra.

L’identità dei militari a bordo e i dettagli definitivi sulle cause dell’incidente verranno comunicati soltanto dopo il completamento degli accertamenti e la notifica ufficiale alle famiglie.

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