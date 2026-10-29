Bosnia, precipita elicottero militare italiano CH-47 della missione Eufor Althea: 3 morti e 12 feriti

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BRČKO / SARAJEVO – Drammatico incidente nei cieli dei Balcani. Un elicottero militare italiano CH-47, impiegato nell’ambito della missione internazionale Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, è precipitato nel pomeriggio di oggi per cause ancora in fase di accertamento.

La notizia dell’impatto è stata confermata dal sindaco della città di Brčko, Siniša Milić, che ha fornito un primo e tragico bilancio dell’accaduto: 3 vittime decorse e 12 feriti.

«Tutti i feriti sono stati presi in carico presso l’ospedale di Brčko, dove il personale medico si trova attualmente in stato di massima allerta». — Siniša Milić, Sindaco di Brčko

Il quadro clinico dei feriti è stato avvalorato anche dalle dichiarazioni di Salih Ibrahimbegović, portavoce del Centro Sanitario di Brčko. Al momento non sono state rese note le nazionalità ufficiali delle persone rimaste coinvolte o decedute nel sinistro.

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La nota del Ministero della Difesa e il comunicato di Eufor

Il Ministero della Difesa italiano ha mantenuto la massima cautela, specificando in una nota ufficiale che «non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise e verificate, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute e le condizioni del personale coinvolto».

Dalla sede del comando della missione a Sarajevo giungono i primi dettagli operativi:

«L’Eufor conferma che oggi si è verificato un incidente durante un’operazione di routine nella regione di Brčko, che ha provocato la caduta di uno dei propri velivoli. Invitiamo la cittadinanza a non diffondere notizie non verificate e ad attenersi esclusivamente ai canali d’informazione ufficiali».

Inchiesta sulle cause dell’incidente

Le autorità militari e le forze investigative dell’Eufor hanno avviato le procedure di isolamento dell’area dell’impatto per effettuare i rilievi tecnici necessari a chiarire le dinamiche del cedimento o dell’errore di manovra.

L’identità dei militari a bordo e i dettagli definitivi sulle cause dell’incidente verranno comunicati soltanto dopo il completamento degli accertamenti e la notifica ufficiale alle famiglie.

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