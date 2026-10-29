Guida al weekend e alla settimana in Sicilia: gli eventi da non perdere dal 30 ottobre al 5 novembre 2026

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Tra festività dei Defunti, mostre d’arte, fiere del gusto ed eventi culturali, ecco la mappa degli appuntamenti principali in tutta l’isola.

di Redazione

29 Ottobre 2026

PALERMO / SIRACUSA / CATANIA – Con l’arrivo del lungo fine settimana a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, la Sicilia si prepara a vivere un’intensa settimana di appuntamenti dedicati alle tradizioni popolari, alla cultura e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

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Da venerdì 30 ottobre a giovedì 5 novembre 2026, l’isola offre un ricco calendario di iniziative adatte a famiglie, appassionati d’arte e turisti.

Le Fiere dei Morti e le tradizioni della memoria (1-2 Novembre)

Come da secolare tradizione, il primo ponte di novembre è segnato dalle rievocazioni per la festa di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti.

Nelle principali città dell’isola – con piazze gremite a Palermo, Catania e Siracusa – tornano i mercatini tradizionali dedicati ai “regali dei morti”, dove protagonisti indiscussi sono i prodotti della dolciaria tipica siciliana: la Frutta Martorana, i classici “Ossa di morto” e i pupi di zucchero. In tutta la provincia siracusana, da Priolo Gargallo a Noto, sono previste iniziative culturali, aperture straordinarie dei siti storici e visite guidate nei luoghi simbolo del patrimonio archeologico.

Enogastronomia e sagre autunnali nelle province orientali

Il primo weekend di novembre segna il culmine delle sagre autunnali nei borghi etnei e nell’entroterra:

Etna e comprensorio : proseguono le manifestazioni dedicate ai frutti della terra, con degustazioni guidate di castagne, funghi, vino nuovo e miele.

: proseguono le manifestazioni dedicate ai frutti della terra, con degustazioni guidate di castagne, funghi, vino nuovo e miele. Val di Noto: itinerari dedicati all’olio nuovo e ai prodotti a chilometro zero, accompagnati da showcooking e laboratori per bambini.

Spettacoli, teatro e le novità al cinema

Per chi preferisce le attività al coperto, la settimana che va dal 30 ottobre al 5 novembre inaugura le produzioni autunnali dei principali teatri e delle sale cinematografiche siciliane:

Stagioni Teatrali : riprendono a pieno regime i cartelloni del Teatro Massimo Bellini di Catania e del Teatro Biondo di Palermo, oltre ai ricchi programmi dei teatri comunali del Siracusano.

: riprendono a pieno regime i cartelloni del Teatro Massimo Bellini di Catania e del Teatro Biondo di Palermo, oltre ai ricchi programmi dei teatri comunali del Siracusano. Grandi schermi: sale affollate per le uscite del fine settimana, con particolare interesse per le ultime novità cinematografiche e le anteprime del periodo.

L’invito rivolto a cittadini e visitatori è quello di verificare gli orari specifici e le modalità di accesso sui portali istituzionali dei singoli Comuni prima di mettersi in viaggio.

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