Infermiera morta a Verona nel 2024, svolta nelle indagini: arrestato il marito per omicidio con somministrazione di insulina

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VERONA – Una svolta investigativa a oltre due anni di distanza dalla scomparsa di Jessica Dalla Chiara, infermiera trentaduenne deceduta il 24 giugno 2024 a Verona. Gli agenti della Squadra Mobile scaligera hanno arrestato il marito, N. R., 35 anni, anch’egli infermiere, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Giudice per le Indagini Preliminari Carola Musio con l’accusa di omicidio.

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L’indagine, coordinata dal Pubblico Ministero Alberto Sergi, ha delineato una ricostruzione radicalmente opposta rispetto a quella ipotizzata al momento del decesso.

Le accuse: crisi ipoglicemiche provocate e il movente economico

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe somministrato volontariamente e per scopi non terapeutici dosi di insulina tramite flebo alla moglie, provocandole profonde e ripetute crisi ipoglicemiche sia nell’abitazione di famiglia sia durante la degenza ospedaliera.

Tra gli elementi al vaglio della Magistratura vi è anche il profilo economico: l’uomo avrebbe infatti incassato l’indennizzo di una polizza sulla vita che la donna aveva stipulato circa due anni prima del decesso.

Il calvario dal primo ricovero al decesso a Bussolengo

La morte della donna, madre di una bambina di due anni e mezzo, era stata inizialmente attribuita a una grave e inspiegabile forma di ipoglicemia.

22 Maggio 2024 : Primo grave episodio ipoglicemico e ricovero d’urgenza all’Ospedale Borgo Trento di Verona.

: Primo grave episodio ipoglicemico e ricovero d’urgenza all’Ospedale Borgo Trento di Verona. Maggio – Giugno 2024 : Durante la degenza in ospedale si verificano ulteriori crisi, di cui i medici non riescono a individuare la causa organica.

: Durante la degenza in ospedale si verificano ulteriori crisi, di cui i medici non riescono a individuare la causa organica. 21 Giugno 2024 : La donna viene dimessa.

: La donna viene dimessa. 24 Giugno 2024: La trentaduenne muore improvvisamente nella sua abitazione di Bussolengo.

All’epoca dei fatti, il marito aveva rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa descrivendo i tentativi di rianimazione e il dolore per la perdita della moglie. A distanza di due anni, gli approfondimenti scientifici e investigativi hanno portato all’emissione della misura cautelare. L’uomo, difeso dagli avvocati Giacomo Giulianelli e Davide Lovato, si trova attualmente ristretto in carcere in attesa degli sviluppi giudiziari.

Si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva passata in giudicato.

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