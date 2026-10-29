Priolo Gargallo in Senato contro la violenza: il progetto del numero 1522 sugli scontrini presentato a Palazzo Madama

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PRIOLO GARGALLO / ROMA – Il comune di Priolo Gargallo approda al Senato della Repubblica con un’iniziativa concreta rivolta al contrasto alla violenza di genere e al sostegno alle vittime. Nella giornata di ieri, presso Palazzo Madama a Roma, è stato presentato ufficialmente il progetto per l’inserimento del numero antiviolenza 1522 sugli scontrini fiscali delle attività commerciali.

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In rappresentanza della città industriale e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni ha presenziato Rita Limer, consulente ed esperta del primo cittadino.

Scontrini come strumento di prevenzione: la dicitura sul 1522

Il progetto, recepito e promosso dal Comune di Priolo Gargallo in collaborazione con la Rete Zero Molestie Sinalp – guidata dalla responsabile nazionale Natascia Pisana – rivolge un invito aperto a tutti gli esercenti e alle attività commerciali del territorio.

L’iniziativa prevede la stampa della dicitura “Tel. antiviolenza 1522 Rete Zeromolestie Sinalp” direttamente sui documenti di acquisto quotidiani. L’obiettivo primario è capillare: rendere immediatamente visibile e accessibile un canale d’aiuto fondamentale, trasformando un gesto d’uso quotidiano in un veicolo di sensibilizzazione e prevenzione.

Durante la presentazione romana si è discussa la necessità di rafforzare la rete di assistenza e di tradurre le esigenze concrete delle comunità locali in proposte normative e istituzionali.

Il sindaco Pippo Gianni: «Nessuna donna deve sentirsi sola»

L’approdo dell’iniziativa nei palazzi del Parlamento rappresenta un riconoscimento per il percorso intrapreso dal comune siracusano sul fronte delle politiche sociali e della tutela dei diritti.

«La presenza di Priolo in Senato testimonia la volontà della nostra comunità di contribuire attivamente alla lotta contro ogni forma di violenza. È fondamentale fare rete, affinché il messaggio di aiuto raggiunga quante più persone possibile e nessuna donna si senta sola. Con questa partecipazione, Priolo Gargallo rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto, della prevenzione e del sostegno a chi vive situazioni di violenza». — Pippo Gianni, Sindaco di Priolo Gargallo

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