«Buon compleanno Fabrizio, ci manchi»: il commosso ricordo degli amici e della senatrice Ternullo per il 18enne di Melilli

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MELILLI (SR) – Una ferita ancora aperta, ma anche una testimonianza d’amore indissolubile che supera il tempo e la distanza. Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, la comunità di Melilli si stringe nel ricordo di Fabrizio Monti, il ragazzo tragicamente scomparso a soli 18 anni il 16 agosto 2025 in un drammatico incidente stradale in moto lungo la Strada Provinciale 95, nel tratto che collega Priolo a Melilli.

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Gli amici di sempre e la senatrice della Repubblica Daniela Ternullo hanno voluto dedicargli una commossa nota congiunta per celebrare la vita e il segno indelebile lasciato dal giovane tra i suoi coetanei e i suoi cari.

«Un ragazzo solare e pieno di vita: la sua assenza non cancella l’amore»

Nella nota diffusa questa mattina, gli amici hanno voluto rievocare lo spirito spensierato e l’inconfondibile personalità del giovane melillese:

«Oggi più che mai il nostro pensiero va a te, Fabrizio. Un giorno che avremmo voluto festeggiare insieme, tra risate, abbracci e quella spensieratezza che sapevi regalare a chiunque ti fosse accanto. Fabrizio era un ragazzo solare, pieno di vita, con una risata inconfondibile, una battuta sempre pronta e una passione travolgente. Un figlio, un fratello, uno zio e un amico speciale, capace di lasciare un segno profondo nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».

La drammatica scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo continua ad essere alimentato quotidianamente dall’affetto di chi lo ha amato:

«La tua prematura scomparsa ti ha strappato all’affetto dei tuoi cari e dei tuoi amici, lasciando un vuoto che il tempo non cancella. Ma sono proprio i ricordi, i piccoli gesti e l’affetto di chi continua a portarti nel cuore a mantenerti vivo ogni giorno. Oggi non vogliamo ricordare soltanto la tua assenza, ma celebrare la bellezza della persona che sei stata e l’amore che continui a suscitare. A nome di tutti gli amici che non smettono di volerti bene, buon compleanno Fabrizio. Ovunque tu sia, speriamo che ti arrivi tutto il nostro affetto. Ci manchi, oggi più che mai».

Il ricordo della senatrice Daniela Ternullo

Alla voce dei ragazzi si è unita con profonda emozione anche quella della senatrice Daniela Ternullo, vicina alla famiglia ed alla comunità locale:

«Mi unisco con piacere al pensiero e mi emoziono al ricordo di Fabrizio, così come mi emoziona la voce degli amici che vogliono ricordarlo. Io ricordo Fabrizio come il ragazzo che con il sorriso in bocca mi salutava ovunque mi vedeva. Oggi la nostra comunità, e soprattutto i suoi coetanei, si stringono attorno alla sua famiglia».

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